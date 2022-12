De manera un tanto inesperada, Edy Smol se ha convertido en un personaje clave para la 4T… bueno, quizás “personaje clave” es mucho, pero de que ya lo andan llamando para todo, eso sí.

En redes sociales, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, presumió que se echó una platicada con el llamado “árbitro de la moda”… un encuentro que, quizás, hace meses se antojaba imposible, pero que, de unas fechas para acá, ya no lo es tanto.

Foto: @martibatres

¿Y de qué hablaron? Según la propia Sheinbaum, la conversación no tuvo nada que ver con los temas sobre los que recientemente ha debatido Edy Smol (por ahí en redes se le ve echándose defensas económicas de la 4T). “Hablamos del amor como parte fundamental de la vida y las acciones diarias”.

Aunque un gran número de cibernautas se limitó a decir “ah, órale… chido su coto” y siguió con sus vidas, la senadora Lilly Téllez no dejó de echarse su comentario mala onda:

“En mi gobierno habrá seriedad, no payasadas”, aseguró la senadora… OK…

Captura de pantalla

“¿Dijo ‘en mi gobierno’?”, se preguntarán. Y sí. Recordemos que Lilly Téllez ya se autodestapó como aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. Ya nomás es cuestión que le den chance.

De acuerdo con Téllez, ahora que sea presidenta (seeeee, ahorita), no se juntará con personajes como Edy Smol. “Daremos paso a la razón y a la ciencia; no se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo”, prometió la senadora. “No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos”, aseguró la senadora…

Foto: Cuartoscuro

Pues bueno… pese a las críticas, Edy Smol se ve que se la pasó chévere. Al igual que Sheinbaum, el influencer no mencionó haber tratado en el encuentro algún tema de índole político. “Ha sido hermoso conocer a una dama de valor y valores, con un amor profundo por el prójimo y por México, me impresionó la calidez, el análisis y su claridad”.

Echándole sus porras a Sheinbaum, Edy Smol aseguró que México está listo para tener una presidenta, pero no una cualquiera, sino “de la talla de alma y profesionalismo, compromiso de Claudia Sheinbaum”.