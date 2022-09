El 2024 pinta para estar bueno… pero no bueno de “qué chido”, sino bueno de “qué pin$%&/e relajo”. Ricardo Monreal va que vuela para ser uno de los principales responsables con acusaciones como las siguientes.

Aunque dijo hace unos días que se iba a estar quieto, Ricardo Monreal sigue picando las costillitas en Morena y no precisamente para caer bien. Ahora, en entrevista con Carmen Aristegui, acusó que Claudia Sheinbaum es la responsable del notable distanciamiento que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Foto: Proceso

“Lo venció la intriga” a AMLO, lamentó Monreal. Según el legislador, personas del círculo cercano al presidente lo convencieron de que él fue el responsable de la arrastrada que le dieron a Morena en la CDMX en las pasadas elecciones. Recordemos que la oposición ganó la mayoría de las alcaldías… Y bueno, aunque él no tuvo la culpa (según), pues bien güey el mandatario, se la creyó (según la versión de Ricardo Monreal).

“[Eso es] algo falso porque la CDMX tiene un alto nivel de politización y de conciencia. No asistí a un solo acto que influyera hacer esa valoración, la explicación para quien gobierna la ciudad era Monreal es el responsable”, aseguró Monreal a Aristegui quien, al ver que éste no soltaba nombres, directamente le preguntó si quien le echaba la culpa era Claudia Sheinbaum. “Sí”, confirmó el senador morenista.

Captura de pantalla

“No voy a caer en provocaciones” de Monreal: Claudia Sheinbaum

Parece que para Claudia Sheinbaum las declaraciones de Monreal nomás son para llamar la atención, así que, al ser cuestionadas por éstas en su conferencia de prensa, la jefa del gobierno de la CDMX prefirió no decir nada. Mejor hablar de cosas más interesantes. Tsssss.

“No voy a caer en provocaciones […] A mí no me interesa entrar en debate interno dentro de Morena, a mí me interesa debatir sobre el proyecto de nación, sobre el proyecto de Ciudad, con los adversarios políticos, esa es la que vale la pena, porque finalmente estamos defendiendo un proyecto de nación”.

Foto: Cuartoscuro

Bueeeeno, como no iba a desaprovechar la oportunidad de, igual, darle su “llegue” al que a fuerzas quiere ser presidenciable, Claudia Sheinbaum agregó que la postura de Monreal es “machista” y que, entonces, sus declaraciones son por no soportar que alguien esté por encima de él. En este caso, parece que Sheinbaum se refería a la carrera presidencial.

“Es que hay algunas personas que no les gusta que más mujeres podamos sobresalir en algún tema”, concluyó. “Yo le tengo respeto a todos”.