Un atentado suicida con un coche bomba ha provocado una de las mayores tragedias en Somalia durante este año. Y es que un sujeto –cuya identidad se desconoce– se dirigió a una concurrida intersección en las afueras de la capital de dicho país, a primeras horas de este sábado, e hizo estallar el vehículo dejando un saldo por el momento de 79 muertos y cerca de 149 personas heridas.

BREAKING: Heavy casualties feared after a suspected suicide car bomb hits a taxation office at ex-control junction on Afgoye road, southwestern suburb of Mogadishu – witnesses pic.twitter.com/ksZKBUrSMa

— Harun Maruf (@HarunMaruf) December 28, 2019