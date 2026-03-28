Lo que necesitas saber: De acuerdo con el último reporte del gobernador de Sinaloa, los cuatro mineros atrapados se encuentran con vida.

El pasado 25 de marzo se registró el colapso de una mina de Sinaloa que dejó atrapados a cuatro mineros. Desde entonces, los trabajadores continúan sin ser rescatados.

Trabajos de rescate en mina de Sinaloa // X:@CNPC_MX

Colapso en mina de Sinaloa deja a cuatro mineros atrapados

En Sinaloa está ocurriendo una situación de la que poco se habla y que ha movilizado a decenas de servicios de emergencia: el derrumbe de la mina Santa Fe debido al colapso de la presa de jales.

Aunque el incidente ocurrió el 25 de marzo, no fue hasta un día después que las autoridades comenzaron con las labores de rescate… y es que solo 21 de los 25 trabajadores que se encontraban en el lugar lograron salir.

“Se concretó el taponamiento del sitio donde falló la presa para evitar el ingreso de más material y se ejecutan trabajos de remoción en la bocamina para un ingreso seguro“, informó en primera instancia la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Trabajos de rescate en mina de Sinaloa // X:@CNPC_MX

Continúan los trabajos de rescate

Desde entonces, los trabajos de rescate continúan… aunque sin mucho éxito, pues no se ha logrado sacar a ninguno de los cuatro trabajadores atrapados.

El último reporte de las autoridades señala que durante toda la noche brigadas especializadas continuaron con los trabajos de exploración en las rampas de la mina, las cuales permanecen obstruidas por lodo.

“Hasta el momento, las brigadas han logrado asegurar y avanzar sobre 264 metros de tablones, alcanzando el punto donde los análisis técnicos establecían la posible ubicación del primer minero; sin embargo, tras la verificación en el sitio, no se localizó al trabajador”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, los cuatro mineros atrapados se encuentran con vida y su prioridad es inyectar oxígeno y agua para que puedan sobrevivir en lo que son rescatados.