Gobierno de Colima condonará Impuesto sobre Nómina a empresas

A la espera de las medidas económicas que anuncie el domingo el presidente para enfrentar la crisis del coronavirus, el gobierno de Colima ha tomado la decisión de condonar el 100% del Impuesto sobre Nómina (ISN) a empresas formalmente registradas.

De acuerdo con El Economista, la medida fue anunciada por la Secretaría de Planeación y Finanzas de Colima y sólo será aplicable por aquellas empresas que, además de trabajar bajo la todas las de ley, estén al corriente con sus obligaciones… es decir, que no tengan deudas. Además, deben ser empresas que cuenten con una platilla de hasta 10 trabajadores.

Según la dependencia del gobierno de Colima, las empresas quedarán libres del pago del mencionado impuesto los meses de marzo, abril y mayo. Para que las empresas más chonchas (aquellas con más trabajadores) no crean que no se piensa en ellas, éstas no serán condonadas, pero sí tendrán chance de pagar esos tres meses durante el plazo de junio a diciembre… sin multas, recargos o requerimientos especiales.

Para que no las empresas no hagan chanchullo y para quedar exentas del pago de impuesto recorten personal, la Secretaría de Finanzas de Colima señala que el beneficio se cancelará cuando se detecte que “los contribuyentes injustificadamente reduzcan el número de trabajadores registrados ante el IMSS durante los plazos señalados”.

Por otra parte, también se anunció la condonación del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, en beneficio del sector turístico. En el caso de esta exención, aplicará para los meses de abril, mayo y junio.

Según indica El Economista, esta medida beneficiará a cerca de 80% de las unidades económicas de Colima, por lo que presumen que la condonación del impuesto será de gran apoyo para aminorar los efectos negativos que la crisis del COVID-19 dejará en la economía.

¿Y para los ciudadanos?

Bueno, aunque no será una condonación total, el gobierno de Colima tiene contemplado que se descontará el 4% en el cobro del servicio de agua potable para los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Esto sólo aplicará para usuarios que no presenten adeudos y que paguen con puntualidad… En lo que respecta al pago de holograma vehicular y el Impuesto sobre Ejercicio de Profesiones, estos simplemente serán prorrogados.