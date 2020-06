Estas son las colonias con más muertes por coronavirus reportadas al 911 en CDMX

CDMX está en primer lugar en la lista de casos confirmados acumulados de coronavirus a nivel nacional. En este contexto, la gran Tenochtitlán busca transitar del semáforo rojo al naranja para reactivar la economía. Esto no quiere decir que el Valle de México salga de la zona de riesgo. Es más, los reportes apuntan que los fallecimientos por COVID-19 no sólo se registran en los hospitales, si no también en casa. Prueba de ello son las llamadas registradas en el 911 hechas desde distintas colonias de las 16 alcaldías.

¿Cuál es la implicación de este reporte?

Mostrar que la crisis por coronavirus no sólo se vive en los hospitales. De acuerdo con la investigación realizada por Efraín Tzuc de Quinto Elemento Lab “Estas son las zonas de la CDMX que más llaman al 911 por muertes de COVID-19”, Iztapalapa cuenta con el mayor número de fallecimientos por posible coronavirus.

Fallecimientos por posible coronavirus en los domicilios de CDMX

Las cifras que se muestran corresponden al periodo entre el 23 y 27 de mayo —con datos que el C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano CDMX) entregó a Quinto Elemento Lab.

Así que para todos los escépticos, no hay cifras negras.

Lo que Quinto Elemento Lab encontró en la base de mil 179 registros de las llamadas a los servicios de urgencias del 911 es que Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón son las cinco alcaldías con más reportes de fallecimientos por posible coronavirus.

En cuanto a las colonias, el mayor número de reportes está en Buenavista, Carlos Hank González, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Santa Cruz Meyehualco.

Recortes por alcaldía y colonias

Iztapalapa registró 360 reportes de fallecimientos por posible COVID-19, le siguen:

Gustavo A. Madero (143)

(143) Cuauhtémoc (87)

Venustiano Carranza (84)

Álvaro Obregón (71)

Coyoacán (69)

Iztacalco (69)

Xochimilco (58)

Tlalpan (52)

Azcapotzalco (45)

Tláhuac (42)

Milpa Alta (27)

Miguel Hidalgo (24)

Benito Juárez (21)

Magdalena Contreras (14)

Y Cuajimalpa (13).

En cuanto a las colonias, el reporte se distribuye conforme al código postal:

Código postal 9700 : Buenavista, Carlos Hank González, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Santa Cruz Meyehualco (31 muertes por coronavirus reportadas).

: Buenavista, Carlos Hank González, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Santa Cruz Meyehualco (31 muertes por coronavirus reportadas). Código postal 9000: La Asunción, San Ignacio, San José, San Lucas, San Pablo, San Pedro y Santa Bárbara (20 fallecimientos por coronavirus).

La Asunción, San Ignacio, San José, San Lucas, San Pablo, San Pedro y Santa Bárbara (20 fallecimientos por coronavirus). Código postal 6010 : Centro de la Ciudad de México (19).

: Centro de la Ciudad de México (19). Código postal 8500 : Agrícola Oriental (18).

: Agrícola Oriental (18). Código postal 4369 : Pedregal de Santo Domingo (17).

: Pedregal de Santo Domingo (17). Código postal 9630 : San Miguel Teotongo (16).

: San Miguel Teotongo (16). Código postal 12200: Nochtla, Ocotitla, Panchimalco y Tula (13).

Hasta el 16 de junio, en CDMX se han contabilizado 38 mil 117 casos confirmados de coronavirus, con Iztapalapa a la cabeza —seis mil 957 casos hasta el 17 de junio.

⚠️ ¿Vives en alguna de las zonas de CDMX que más han llamado al 911 por emergencias de #COVID19mx? PUEDES SABERLO Consulta nuestro mapa interactivo y este texto de @efra_tzuc 👉https://t.co/yflotOvomr pic.twitter.com/RSlL5OcU4g — Quinto Elemento Lab (@quintoelab) June 17, 2020

Quinto Elemento Lab elaboró un mapa con los datos sobre fallecimientos por posible coronavirus y AQUÍ puedes checar la situación que reportó tu colonia.