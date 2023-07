Lo que necesitas saber: Aunque el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano dice que no habrá alianza, así como Colosio Riojas, otros personajes del partido han dado a entender que la decisión puede flexiblizarse.

En entrevista con Azucena Uresti, Colosio Riojas dejó ver que, si por él fuera, Movimiento Ciudadano ya estaría en pláticas para formar la alianza opositora que clama buena parte del bloque formado por el Frente Amplio por México. Aunque, según la condición que pone el alcalde de Monterrey, para que dicha alianza exista debería haber un requisito difícil de hacerse posible por el momento: que no contemple al PRI.

PAN, PRI y PRD acuerdan Método para elegir candidato para 2024 / Foto ilustrativa: Cuartoscuro

A la alianza del Frente Amplio por México “le sobra mucho PRI y le falta mucho Movimiento Ciudadano”, aseguró el hijo del legendario excandidato presidencial asesinado en 1994.

De acuerdo con Colosio Riojas, a nivel local la alianza de Movimiento Ciudadano no es necesaria… pos ahí está Samuel García como gobernador de Nuevo León y él mismo, ahora como alcalde de Monterrey, ambos llegando al hueso con candidatura solitaria del movimiento naranja. Sin embargo, a nivel federal la cosa ya cambia.

FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Con el PRI no, por sus liderazgos

“Yo sí considero que Movimiento Ciudadano se debería sentar en esa mesa”, remarcó Colosio Riojas… mesa en la que no debería estar el PRI, principalmente a la dirigencia que se carga. El revolucionario institucional “debería renovar a sus liderazgos porque no le están haciendo bien a nadie, y eso es lo que hace inviable una alianza con el PRI en este momento”.

Las palabras de Colosio Riojas podrían parecer en contra de lo establecido por el coordinador nacional del partido, Dante Delgado. Sin embargo, hay que recordar que con quien éste tiene más animadversión es con el PRI… pero, aún así, luce difícil que el Frente Amplio mande a volar al PRI en estos momentos, ¿o no?

Entonces, ¿Colosio Riojas sí va por la candidatura presidencial?

Pues todo esto lo dice el hijo del excandidato presidencial aún sin definir si dejará botado su cargo como alcalde de Monterrey… de manera pública, porque –según él– ya tiene la decisión tomada, pero la dará a conocer hasta más tarde.

Luis DOnaldo Colosio Riojas y Samuel GArcía /FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Apenas el pasado martes 11 de julio, Colosio Riojas fue “oficialmente” destapado como aspirante a candidato presidencial del Movimiento Ciudadano por el coordinador nacional del partido, Dante Delgado. Sin embargo, Colosio dice que todavía no dirá si sí va o no.

“Me conmueve y me halaga que la gente me tenga en ese estima, yo tengo ya mi decisión tomada desde hace mucho tiempo”, aseguró Colosio Riojas… quien la hará de emoción y dirá dicha decisión hasta que los tiempos electorales se lo permitan.

“Por respeto a los tiempos electorales y a la investidura que ostentó -como Alcalde-, voy a esperar al proceso electoral para anunciar mi decisión”.

Además de Colosio Riojas, según Dante Delgado, otros que pintan como buenos aspirantes a la candidatura de Movimiento Ciudadano son: Samuel García, Jorge Álvarez Maynez (¿¿¿???), Patricia Mercado… y hasta él mismo.

Enrique Alfaro, recordemos, ya se bajó de la carrera porque, dice, Movimiento Ciudadano no ya se tardó en convocar a una verdadera alianza opositora. Tons, sin posibilidades de ganar solito, pues para qué le hace al cuento.

Te puede interesar