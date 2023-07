Por qué necesitas saberlo: Sin Enrique Alfaro y sin Samuel García (que desde hace rato dijo que tampoco va a ir por la presidencia), a ver de dónde saca Movimiento CIudadano otro candidato para el 2024.

Enrique Alfaro no sólo descartó ir por la presidencia en 2024, sino que, en oposición a lo que ha establecido la dirigencia de Movimiento Ciudadano, apunta a que una alianza es la mejor opción en estos momentos… sin que eso signifique que apoya al Frente Amplio por México. ¡¿Entonces?!

“He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi estado, en defender a Jalisco”, anunció Enrique Alfaro en video difundido en sus redes sociales.

Para Enrique Alfaro Movimiento Ciudadano no debería ir solo… pero tampoco con Frente Amplio

Además de echarse porras él solito, destacando su carrera cuya cumbre ha sido un gobierno bastante criticado en Jalisco, Enrique Alfaro llenó los ocho minutotes que dura su video con críticas tanto a Movimiento Ciudadano como al Frente Amplio por México (antes Va por México).

A Movimiento Ciudadano lo crítica por ir en solitario para el 2024. “Nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento”, dice… y al Frente Amplio por ser una alianza basada en un modelo que sólo quieres “administrar la derrota”. ¿Entonces qué ching#$%dos quiere el gobernador de Jalisco?

Movimiento Ciudadano debió de encabezar un frente opositor, dice Alfaro

Puessss… sin ser con el Frente Amplio, pero tampoco sin rechazar a la militancia de los partidos que conforman (o sea, fuchi a los líderes), Enrique Alfaro dice que lo que hubiera sido ideal para buscar la presidencia era un bloque opositor. Es decir, le hubiera gustado que Movimiento Ciudadano llamara a una alianza en sus propios términos.

“No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. Movimiento Ciudadano debería ser el primero en poner un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor”.

Pues ni modo, ahí será para la próxima… quizás cuando Movimiento Ciudadano tenga otra dirigencia. Porque, según Enrique Alfaro, a la que está ahorita no le interesó mucho su opinión.

Alfaro no es el único de Movimiento Ciudadano que ve bien una alianza

Los señalamientos de Enrique Alfaro se dan luego que la semana pasada un bloque de sus compañeros de partido expresaron su apoyo a la idea de ir en 2024 con la cargada opositora. Uno de ellos, el líder de la bancada naranja en la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda.

En entrevista, Castañeda señaló que, en caso de que Xóchitl Gálvez gane la candidatura del Frente Amplio (cosa que muchos ven ya casi “cantado”), entonces sería tiempo de que Movimiento Ciudadano analizara su posición de no ir en alianza. En pocas palabras: si Xóchitl va, el movimiento naranja debería ir con ella.

Sin embargo, el coordinador general del partido, Dante Delgado, ya dijo que no, no y no: Movimiento Ciudadano no va a ir en alianza. Que solito puede ganar, dice.

