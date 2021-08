Pasa en comisiones del Senado la Ley de revocación de mandato, irá al Pleno

Aunque muchos le están poniendo “peros” a la posibilidad de decirle a AMLO “hasta aquí, mano”, la Ley de revocación de mandato da un paso hacia su aprobación. A ver cómo le va en el Pleno.

Por “unanimidad”, la Ley de revocación de mandato fue aprobada por las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado. Y así, “unanimidad” entre comillas, ya que nomás votaron los legisladores de Morena y del PES… ni se tomaron la molestia de asistir los representantes del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD… bueno, ni siquiera los del PT y Partido Verde.

Si no saben qué es eso de la revocación de mandato, pues no se están perdiendo de mucho (por ahora). Sólo se trata de una iniciativa morenista para que, por medio de una consulta, el electorado decida si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúa o no con lo que resta de su sexenio.

Por el momento, así quedaría la pregunta de revocación de mandato (ya ven que luego las cambian): “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”

Los que impulsan la iniciativa todavía no tienen mucho que celebrar, ya que se prevé que ésta tenga sus reveses cuando pase al Pleno. Ahí se discutirán sus reservas particulares y se contará con la presencia del todo el bloque opositor.

“Las propuestas en lo particular serán llevadas al Pleno para su discusión y votación. Estamos en condiciones de turnar el dictamen al pleno junto con los votos particulares y reservas que aquí se han presentado”, adelantó Mónica Hernández, presidenta de la Comisión de Gobernación.

De acuerdo con Animal Político, si el proyecto es aprobado así como está ahorita, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que garantizar, mínimo, la instalación de 156 mil 807 casillas para la consulta… mismo número de casillas que se instalaron en las elecciones federales de 2018.

Tanta cantidad de casillas es para evitar que haya baja participación, como ocurrió hace poco, con la consulta del 1 de agosto. En aquella ocasión nomás se instalaron 57 mil 087.

Lo anterior es uno de los puntos donde la iniciativa de revocación de mandato podría toparse con pared, ya que para que la consulta consiga hacerse con tantas casillas, será necesario asignar al INE un presupuesto similar al de un año electoral… y pues quién sabe si en eso esté de acuerdo la oposición (tomando en cuenta que muchos de sus integrantes ven la consulta como un mero acto de propaganda).

Puesssss bueno, ya se verá en las discusiones del Pleno. De aprobarse la Ley de revocación de mandato, la consulta se realizaría en marzo de 2022.