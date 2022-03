¿No eres el alma de la fiesta? Este estudio analiza cómo es una “persona aburrida”

Seguramente conoces a alguna persona que todos califican como “aburrida”. Pero ¿qué significa ser aburrido? Muy probablemente la definición de una persona aburrida depende mucho de lo que nos gusta hacer: si nos gusta mucho bailar, una persona aburrida sería aquella no le guste bailar.

Es en este contexto que investigadores sociales de Irlanda y Reino Unido pusieron en marcha 5 estudios en conjunto que examinaron las características estereotipadas de las personas consideradas como aburridas: qué les gusta, a qué se dedican, cuáles son sus pasatiempos, habilidades sociales, etc.

Tomando en cuenta los resultados ¿cómo sería la persona más aburrida del mundo?

La persona más aburrida del mundo

Este estudio define el aburrimiento como la experiencia negativa de querer pero no poder realizar una actividad satisfactoria. Esta emoción se caracterizador una excitación baja, falta de interés en la situación, percepción de que el tiempo pasa lentamente, dificultad para mantener la atención y no percibir un propósito claro en una situación.

El objetivo de la investigación fue identificar quiénes se cree que son estereotipadamente aburridos, cómo se evalúan en calidez y competencia, además de cómo reacciona la gente ante ellos. El estudio 1 y 2 analizaron las ocupaciones, pasatiempos y características personales de una persona considerada como aburrida.

Luego el estudio 3 analiza las características de calidez y competencia percibidas por los demás; el estudio 4 explora las tendencias de conducta del entorno frente a los estereotipos aburridos y finalmente el estudio 5 mide la disposición de las personas a evitar estos comportamientos.

En el primer y segundo estudio participaron 115 personas de Estados Unidos que dieron breves descripciones de una persona aburrida, incluyendo características típicas, ocupaciones y pasatiempos. De estos estudios resultaron tres tablas con las características personales más señaladas como propias de una persona aburrida, así como sus ocupaciones y aficiones.

Las cinco características personales más mencionadas como de una persona aburrida son: reservado, que tenga desinterés por ciertas cosas en específico (como que no le gusten las mascotas o escuchar música), que sea un mal platicado o no sea bueno para establecer conversaciones, que sea inactivo y lo relacionado por su apariencia física como una persona mayor, con sobrepeso, simple, etc.

Los resultados de estos primeros estudios muestran que los participantes señalaron que las personas estereotipadas como aburridas se dedican a la contabilidad, son bibliotecarios/as, son trabajadores de una fábrica, granjeros o trabajadores de la construcción; o trabajan en bancos y áreas financieras.

Finalmente, una persona considerada como aburrida tiene hobbies como coleccionar cualquier objeto, deportes como el golf o pesca, leer o realizar actividades como pintar, costura, pintura, etc.

Antes de continuar, ojo acá. El estudio elaborado no busca describir a una persona aburrida para que todos aquellos que concuerdan con las características anteriores sepan que son aburridas. El objetivo es analizar aquellas características estereotipadas que una cantidad de personas consideran propias de una persona “aburrida”.

La investigación concluye que si bien ser aburrido no es un crimen ni debe ser motivo de discriminación, las personas que son calificados de manera estereotipada como aburridos tienen comportamientos contrarios a la calidez y a la competencia, por lo que se enfrentan a la desaprobación social y generan cierta resistencia de los demás a hacerles compañía.

Estas reacciones de la sociedad pueden provocar en las personas aislamiento social con profundas consecuencias psicológicas.