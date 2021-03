Cómo ha sido la pandemia para una pulquería: “Las Duelistas sigue en pie”

Después de la llegada y propagación del COVID-19 en México, el 30 de marzo del 2020 el gobierno mexicano declaró oficialmente una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. A partir de ese momento quedaron cerradas todas las actividades con excepción de las consideradas como esenciales (médicas, de seguridad, operación de programas sociales, etc.).

Aunque poco a poco el número de contagios, hospitalizaciones y lamentables defunciones va disminuyendo. Para ir reabriendo actividades, las autoridades implementaron un sistema basado en un semáforo: rojo es el nivel máximo, naranja el que le sigue y así.

Actualmente la Ciudad de México se encuentra en semáforo naranja y a pesar de que los negocios y comercios vuelven a levantar la cortina para operar con muy poco aforo, hay otros que siguen resistiendo en la espera de su turno. Entre ellos las pulquerías.

Las Duelistas

¿Quién no ha ido a Las Duelistas? A esta pulquería, en el centro de la Ciudad de México, vas a echarte un pulquito, un curadito, a disfrutar de una botanita preparada a lo tradicional y a disfrutar de los coloridos murales que decoran todo el lugar.

Platicamos con don Arturo Garrido, dueño de esta icónica e histórica pulquería para que nos contara un poco de lo que ha sido la pandemia y cómo ha enfrentado el cierre prolongado.

“A partir del 23 de marzo del año pasado estamos cerrados hasta la fecha. Nosotros decidimos acatar todas las disposiciones que esta marcando la autoridad, sobre todo por el bien de todos, por el bien de ustedes los consumidores, por el bien de nosotros, de todos. Entonces estamos resistiendo aunque a veces sentimos que la resistencia llega al límite pero bueno aquí estamos, esperando que ya nos permitan al menos vender para llevar oficialmente“, señaló.

Don Arturo nos cuenta que la pulquería cuenta con 6 empleados y cuando tuvieron que cerrar por la pandemia, los ayudó hasta donde se pudo, más o menos junio o julio del año pasado. Explica que en todo este tiempo se ha mantenido en comunicación con todos y cuando puedan levantar la cortina de nuevo, lo harán con todos los que quieran regresar a trabajar.

“Si nosotros llegamos a trabajar vamos a regresar con los que quieran regresar, desgraciadamente tuvimos una pérdida por el mismo COVID de uno de los compañeros trabajadores. En mayo murió uno de los compañeros que tenía también mucho tiempo trabajando con nosotros, pero a excepción de él tenemos contacto con casi todos“, señaló.

La resistencia ha estado complicada, don Arturo tiene conocimiento de que algunos de sus empleados han encontrado otros trabajos temporales o sobreviven de lo que pueden sacar con sus familias. Él mismo no sabe cómo le ha hecho para resistir más de un año sin trabajar.

Su principal preocupación, además de la subsistencia de sus trabajadores, es la renta del local. Explica que es una renta muy alta y no ha tenido comunicación con el dueño del edificio para saber cómo le van a hacer.

“Yo terminé de pagarle el año pasado pero ya este año ya no pude seguir pagando, entonces yo no se cómo le vamos a hacer. Espero que entienda cómo está la situación y todo y podamos llegar a un buen arreglo para regresar en cuanto nos toque“.

Vamos a regresar con todo el entusiasmo

Don Arturo sabe que el riesgo de no poder soportar el cierre prolongado puede llegar al punto de no poder regresar, de que se acaben los ahorros y la cuesta de subida sea más de lo humanamente posible, pero eso aún no llega. Tiene la esperanza de que pronto la situación por COVID mejore y, con el semáforo en amarillo, las autoridades les permitan regresar con un aforo reducido y con venta para llevar.

Con el entusiasmo que siempre lo caracteriza, el dueño de Las Duelistas sabe que al regresar no será lo mismo de antes, costará trabajo volver a eso pero poco a poquito lo lograrán.

“Nos va a costar mucho trabajo pero algo es algo y si aquí podemos empezar con poquito, pues con poquito vamos a empezar. Yo les digo, miren, mientras me alcance para pagarle a todos los compañeros y pagar el pulque pues ahí nos seguimos. Yo estoy en ultimo lugar y si deja algo bien y si no deja nada, mientras deje para ellos (los trabajadores) está bien porque pues bueno, hay unos que necesitan más que otros“.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, de los 345 mil negocios que existían hasta el último trimestre del 2020 en la ciudad, actualmente solo 65% se encuentra de pie.

De las unidades restantes, casi 90% tiene algún tipo de deuda o sus ventas se encuentran 60% por debajo de lo normal.

A don Arturo le dijeron que era candidato para recibir un préstamo por 20 mil pesos por parte de las autoridades, pero reconoce que ese dinero no le ayudaría de mucho, ni para pagar un mes de renta del local. Señala que si solicitara ese dinero lo usaría para repartirlo a sus trabajadores, para nada más.

“Las Duelistas seguirá siendo Las Duelistas”

“Yo creo que en la situación en la que estamos ninguna medida por parte del gobierno es corta ¿no? O sea si es para protección de toda la gente pues ni modo, si es para el bien de todos, asumimos las consecuencias. Pero bueno, nosotros también sabríamos regresar con todas las medidas que ellos ( el gobierno) nos establecen y no crear un foco de infección para nuestros clientes. Si nos dejaran demostrarles que podemos hacer algo y bien hecho, bueno, pero si no nos dejan cómo vamos a demostrar“, argumenta.

Las pulquerías están consideradas dentro del rubro de los bares y las cantinas. Este tipo de negocios, de acuerdo con las autoridades capitalinas, podrán reabrir con aforos limitados hasta que el semáforo esté en verde. Durante el semáforo rojo, a estos negocios se les permitió reabrir pero para la venta de alimentos, sin bebidas alcohólicas.

Algunos se pudieron adaptar pero otros no y siguen a la espera de que las condiciones mejoren. Cada publicación que don Arturo hace en la página de Facebook de Las Duelistas es comentada por cientos de clientes que lo saludan, que le desean lo mejor pero sobre todo que le hacen saber que sus clientes siguen ahí y no se irán.

“Les agradezco infinitamente la espera, que reconozco su preferencia y todo y pues que vamos a regresar y que no los vamos a defraudar, las duelistas va a seguir siendo las duelistas y estamos por ellos, estamos con ellos. Entonces vamos a regresar con todas las medidas y con todas las ganas para seguir trabajando”.

Los días fuertes en ventas para Las Duelistas, antes de la pandemia, eran los viernes o sábados. En un día llegaban a vender entre 900 y mil litros de pulque.

La bebida de los Dioses era traída desde la hacienda de San Isidro, en Nanacamilpa, Tlaxcala. Todos los días salía de allá entre 1 y 2 de la mañana y se descargaba en la ciudad entre las 4 y 5. Los curados, botanas y todo lo demás se empezaba a preparar en Las Duelistas a las 9 de la mañana y abrían la cortina a las 10 am.

Cientos de clientes llegaban a platicar, a cantar y a echarse un buen pulquito con un guiso muy a la mexicana como botana. Así recordamos a la pulquería y así regresará, poco a poco.