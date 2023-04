Para no meter la pata el mero día de las elecciones y que no termines anulando tu propio voto (si esa no era tu intención); nos armamos esta notita sobre cómo no anular tu voto en el momento decisivo.

Sí, cuando estamos por fin en la casilla, frente a la boleta electoral: ¿Qué pasa si le pongo palomita en vez del tache? O, ¿si tacho toooooda la papeleta? ¿Mi voto sigue contando? Esto dice dice el INE y su ‘Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para la sesión especial de cómputos’.

Foto: FOX

Cómo no anular tu voto a la mera hora en las elecciones

En general, el INE dice que mientras la opción que elijas en la boleta sea clara, no hay falla con tu voto.

Aunque sí hay que tener en cuenta un par de detalles, por ejemplo, cuando el candidato o la candidata que votas va en coalición —o sea, que dos o más partidos le den su respaldo— o que no se valen los chistoretes e insultos en las boletas.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Lo más sencillo es marcar con una X el cuadrito del partido, candidato o candidata que vas a apoyar. Peeeero, el INE sabe que existe la costumbre de hacerlo de otra manera.

Entonces, si no marcas con una X el cuadrito de tu preferencia, no hay falla. Lo importante es que los textos o las marcas distintas a la X sean claras para que tu voto sea válido.

Pueden ser caritas felices, una palomita o la palabra “Sí”, por ejemplo. Y, ¿qué pasa si mi X o la palomita se salen del cuadro? La verdad es que no pasa nada, tu voto para el INE sigue contando, siempre y cuando sea clara la intención de tu voto. Aquí un par de ejemplos:

Foto: INE.

Foto: INE

Y en coaliciones

Para coalición aplica casi lo mismo, el chiste es marcar el o los recuadros de los partidos que forman parte de la alianza que abandera al candidato o la candidata de tu preferencia:

Foto: INE

Ojo, también se puede votar por una candidatura no registrada. ¿Dónde? En la parte inferior de la boleta, o sea, hasta abajo. Con sólo poner su nombre ya está.

Y ahora sí, lo bueno: en qué casos se anula el voto

Si les toca llenar más de una boleta, chequen que llenaron toda la tanda, porque una boleta en blanco es considerada como nula.

Tu voto también puede ser anulado si hay marcas en toda la boleta o haces múltiples marcas en los recuadros cuando no se trata de una coalición, escribes insultos, seleccionas más de un recuadro de los partidos opositores o ya de plano no eres claro con tu intención. Aquí unos ejemplos:

Foto: INE.

Foto: INE.

Por cualquier cosa, acá les dejamos en enlace a las indicaciones del INE o un video explicativo —de las elecciones del 6 de junio de 2021— para que sea más gráfica la cosa, el punto es ir al tiro el día de las elecciones para emitir nuestro voto y que sea respetado.