Otro más: Conacyt no renovará incentivos para investigadores de la Ibero

Una mala noticia para los profesores y las profesoras de la Ibero e integrantes del Sistema Nacional de Investigación (SNI): el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) decidió no renovar los incentivos que se les daba a este grupo de docentes a través de un convenio con el Sistema y el Consejo.

La info la dio a conocer el rector de la Ibero, Saúl Cuautle Quechol, quien mediante un comunicado explicó que el Conacyt decidió no renovar el convenio que existía para que los integrantes del Sistema Nacional de Investigación —que dan clases en esta universidad— recibieran incentivos económicos.

El convenio concluirá el próximo 9 de noviembre.

El Conacyt, la Ibero y la cancelación de incentivos

De acuerdo con Saúl Cuautle Quechol, María Elena Álvarez-Buylla le notificó que este convenio no se renovará porque el Conacyt no está en condiciones de cubrir este plan.

Y pues la decisión del Conacyt no la compartió la Ibero. Aquí las palabras del rector —en un comunicado dirigido a los integrantes del SNI:

“Concretamente, se me ha informado que el Conacyt no está en posibilidades de cubrir los incentivos a nuestras investigadoras e investigadores nacionales. Es una decisión que no compartimos y rechazamos“.

Saúl Cuautle Quechol expuso que esta decisión afectará de diversas maneras al trabajo de investigación que se lleva a cabo en la Ibero —y de paso al desarrollo de México en tiempos de pandemia.

En este contexto, la Ibero publicó un comunicado donde señala los compromisos que se ha rifado y los logros obtenidos gracias al convenio que aún existe entre el Conacyt y el Sistema, como por ejemplo:

La encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos, las Milpas Educativas para el Buen vivir frente al COVID-19 o el Tetracóptero de reconocimiento para generación de inteligencia en seguridad ciudadana entre otros.

Aún sin los incentivos, la Ibero se comprometió a continuar chambeando con el Conacyt —a la espera de que haya un nuevo convenio.