Recientemente se publicó un video en el que se muestra cómo taxistas de Cancún le cerraron el paso a un Uber, que llevaba pasajeros, argumentando que el funcionamiento de la plataforma en la ciudad es ilegal.

Y esta no es la primera vez que sucede algo parecido, la pelea entre los taxistas y Uber en la ciudad turística ya lleva un buen rato. La cosa es que lo que ha ocurrido por esto ya llegó a ser muy violento.

¿Qué pasa entre los taxistas y Uber?

La pelea de los taxistas en contra del funcionamiento de la plataforma de transporte Uber ya lleva un buen rato.

En julio de 2015 el Congreso de Quintana Roo modificó la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras. Las plataformas digitales fueron incluidas entre los servicios de transporte público, por lo que el gobernador/gobernadora tendría que dar la concesión.

Uber comenzó a operar en Cancún en septiembre de 2016. Sin embargo, los carros que eran detectados como parte de la aplicación los llevaban al corralón y había conflictos con el gremio de taxistas.. Ante la presión, la plataforma decidió suspender sus actividades en diciembre de 2017.

Hubo una promesa de cambiar la ley para que las plataformas solo tuvieron que pedir un permiso al gobierno, pero a final de cuentas el permiso cambió por una concesión. Y aunque regresaron poco a poco a ofrecer servicio, la Ley de Movilidad siguió siendo un problema por el asunto de la concesión para operar como transporte público.

Recientemente el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito falló a favor de UBER al considerar que no es un transporte público, sino privado, por lo que no pueden exigirle una concesión para operar. Pero que no puede operar sin regulación.

“Uber se encuentra disponible en el estado desde 2016; y hoy se confirma por la vía legal lo que la compañía ha sostenido desde sus inicios: que no requiere de una concesión de transporte público para funcionar en Quintana Roo“, explica la empresa en un comunicado.

¿Cuáles son las quejas por parte de los taxistas? Justamente que las plataformas de transporte por aplicación no están reguladas, entonces no pagan concesión, como sí lo hacen los taxistas. Además de todos los gastos que los taxistas pagan para seguir trabajando.

Afirman que con la plataforma funcionando en la ciudad pierden trabajo y cientos de familias se ponen en riesgo de quedar sin ingresos. En todo momento se han manifestado en contra de las autoridades y ahora contra el fallo del tribunal por haberse “corrompido ante el poder económico de la empresa multinacional”.

El 14 de diciembre del año pasado, en 2022, más de 40 mil taxistas se fueron a paro y protestaron en los 11 municipios de Quintana Roo, las 19 organizaciones en el estado.

En dicha movilidad explicaron que no se oponen a que las plataformas funcionen, sino que se ajusten al marco legal que está vigente y que no haya ventajas para nadie.

Hace unos cuantos días, la Secretaría de Gobierno afirmó que el fallo del Tribunal no implica que la plataforma ya pueda iniciar operaciones en el estado. El Tribunal no determinó de qué manera se tienen que regular las plataformas digitales y le dejó la tarea al Congreso.

La dependencia pidió a Uber esperar hasta que analicen cuál es la manera correcta para regular y que el Congreso modifique la Ley de Movilidad.

Es por eso que en el video de los taxistas cerrando el paso a un conductor de Uber, afirman que Uber es ilegal. Los policías que fueron llamados al lugar explican a los taxistas que quien debe determinar si la plataforma es legal o no son las autoridades, no ellos.

Les dice que por el contrario podrían irse detenidos los taxistas por alteración al orden público.

La tarde de este 20 de enero dos taxistas fueron detenidos por agredir a un conductor de Uber y a una familia en la zona hotelera de Cancún. Por medio de un comunicado publicado en el perfil Taxistas Cancún, explican que aunque la respuesta no fue la adecuada, solo juzgaron los hechos pero no se atiende la problemática.

“La respuesta de nuestros compañeros taxistas se puede interpretar como un acto de reclamo ante la falta de certeza que se ha generado tras la prestación de un servicio que debe esperar su regulación para operar”.

Algunos medios locales afirman que varios conductores de Uber han sido acosados y agredidos por parte de grupos de taxistas.