Chale: Confirman primer caso de COVID-19 en un leopardo de las nieves

El coronavirus se sigue metiendo con todo lo que se le pone enfrente. Un leopardo de las nieves que habita en el zoológico de Louisville, en Kentucky (Estados Unidos), dio positivo a COVID-19, diagnóstico que fue plenamente confirmado por el zoológico y por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos el pasado viernes.

La infección por COVID-19 de este leopardo de las nieves lo convierte en el primer ejemplar de esta especie que se contagia después de tener contacto con humanos. Además, convierte a su especie en la sexta que se infecta con el virus (recordemos que apenas esta semana se confirmaron casos de perritos contagiados).

De acuerdo con un comunicado del zoológico, se trata de una hembra de cinco años de edad que responde al nombre de NeeCee, la cual muy probablemente se infectó tras tener contacto con algún trabajador asintomático del parque. Reportan que esta leopardo de las nieves presenta síntomas leves y por ahora se descarta que la enfermedad represente un riesgo mortal en ella.

Pero ojo, porque NeeCee podría no ser la única infectada con COVID-19 en el zoológico de Louisville. Resulta que otros dos ejemplares de leopardo de las nieves han presentado síntomas similares, como respiración ruidosa y tos seca, por lo que ya se les realizaron las pruebas necesarias para saber si tienen coronavirus y por ahora se está a la espera de sus resultados.

El comunicado también señala que si bien no serán puestos en una cuarentena como tal, estos tres ejemplares de leopardo de las nieves sí serán retirados de exhibición para sus cuidados médicos. Pero eso sí, Jonh Walzack, director del zoológico, indicó que aunque estuvieran en exhibición, las barreras de protección habituales en el parque impedirían cualquier contacto de riesgo con los visitantes.

An update from Louisville Zoo Director John Walczak about the Louisville Zoo’s snow leopards Meru, Kimti and Neecee. More information at https://t.co/ywVzP9H0VI pic.twitter.com/3tzAND7NEp

— Louisville Zoo (@LouisvilleZoo) December 11, 2020