Lo que necesitas saber:
Ilhan Omar nació en Somalia y llegó como refugiada a Estados Unidos a los 12 años. Hace más de 25 años obtuvo la ciudadanía estadounidense y, aún así, ha sido blanco de ataques xenófobos del propio presidente Donald Trump: "Que la regresen a Somalia", ha pedido en redes sociales.
Cosas que uno pensaba nunca ver en Estados Unidos, se están viendo. Llevado por u aparente fanatismo o harto enojo, un sujeto roció con una sustancia desconocida a la congresista Ilhan Omar, mientras ésta pedía la desaparición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el despido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“No los dejen hacer un espectáculo”, pidió congresista tras ataque
El hecho quedó grabado en video. El sujeto sin ningún problema se acercó a la congresista que ofrecía un discurso, el cual formaba parte de su primera asamblea del año en Minneapolis. Saca una jeringa y procede a derramar su contenido sobre Ilhan Omar. Luego, la seguridad interviene.
De acuerdo con el testimonio de los presentes, el líquido arrojado a la congresista tenía un fuerte olor ácido. Hasta el momento se desconoce qué contenía la jeringa y si el líquido afectó de alguna manera a Ilhan Omar.
Aunque los presentes le pidieron a la congresista detener su asamblea informativa, para atenderse y que especialistas revisaran el líquido que le fue rociado, Omar se negó a parar. “Por favor, no les dejen hacer un espectáculo”, pidió.
Sujeto que agredió a Ilhan Omar es acusado de agresión en tercer grado
“He sobrevivido a la guerra. Y definitivamente voy a sobrevivir a la intimidación y a lo que esta gente crea que pueda lanzarme, porque así soy”, advirtió Omar al salir de su presentación en el ayuntamiento de Minneapolis.
Según el reporte de The Guardian, el agresor de Ilhan Omar, identificado como un hombre de 55 años, fue ingresado a la cárcel del condado de Hennepin, acusado de agresión en tercer grado.