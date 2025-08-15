Lo que necesitas saber: Lo de los franeleros quedaba como infracción cívica y su castigo era una multa de aproximadamente 300 pesos. Ahora se castigará con mayor rigor... ¿funcionará?

¿Cuántas veces no haz escuchado el viene-viene? Pues ya no más… El gobierno de la CDMX propuso y el Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica para sancionar con arresto de 36 horas a los “franeleros”.

Buscan retirar a los franeleros de las calles de la Ciudad de México // X:@DineroyObrasMX

Votación para aprobar castigo a franeleros pasó de forma unánime

En su cuenta oficial, el Congreso de la CDMX anunció que se aprobó sancionar a quienes obstruyan o utilicen indebidamente el espacio público sin autorización… eso incluye a los famosos franeleros.

De acuerdo con el Congreso de la Ciudad de México, la votación fue unánime: 53 legisladores locales estuvieron a favor… cero un contra.

Propuesta fue hecha en junio por Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó en junio que propondría reformar la Ley de Cultura Cívica para sancionar a las personas que aparten y cobren lugares de estacionamiento en la vía pública.

Además, las autoridades indicaron que los que se pasen de lanza y cometan delitos como robo de autopartes, daños, amenazas o extorsión, se enfrentarán a sanciones del Código Penal.

Esta reforma se lanzó para atender denuncias ciudadanas, principalmente de las personas que viven cerca recintos de espectáculos (donde los “franeleros” hacen su agosto).

Conferencia de Clara Brugada. // X:@ClaraBrugadaM (captura de pantalla).

¿Antes no había sanciones a franeleros?

Previo a lo ahora aprobado, sí había sanciones para los viene-viene… pero quedaba como infracción cívica y el castigo era una multa de aproximadamente 300 pesos.

Ahora que se aprobó la iniciativa, la sanción será arresto en un centro de sanciones administrativas y no solo una multa económica.

Gobierno ofrecerá alternativas de empleo a “franeleros”

En su momento, la mandataria aseguró que no sólo se trata de endurecer las sanciones, sino de ofrecer alternativas para los “franeleros”.

“Algunas personas quienes realizan esta tarea son excluidos de un empleo formal o enfrentan condiciones de pobreza o desigualdad. Entonces también es muy importante valorar quién hace este tipo de acciones”, explicó.

Esto se logrará con el apoyo de la Secretaría del Trabajo de la CDMX, pues ofrecerá oportunidades de empleos y programas de apoyo a procesos productivos.