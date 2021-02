Bitcoin está en un millón pesos: 6 consejos para entrarle y no quebrar en el intento

El tema de Bitcoin está en todas nuestras redes sociales y no es para menos: la criptomoneda más reconocida se cotiza, en estos momentos, en más de 50 mil dólares (superando el millón de pesos mexicanos). La verdad es que llevamos semanas con los ojos puestos en las monedas digitales.

Y claro… a los que no andamos medidos en el mundo de criptomonedas, pues qué ganas de entrarle, ¿no?

Con esas dudas en mente —y con un FOMO que parecen dos, para que les decimos que no— en #SopitasXAireLibre platicamos con Abraham Cobos, crypto catalist en la reconocida plataforma de Bitso para que nos explicara un poco más sobre las aventuras de invertir en Bitcoin.

Y ya aprovechando la plática, nos compartió estos 6 consejos súper útiles para echarte un clavado a las criptomonedas sin morir en el intento y perder toda tu lana.

Es una inversión volátil

Un punto interesante que nos compartía Abraham Cobos es que la inversión en criptomonedas es un asunto muy volátil. Las Bitcoin se cotizan en más de un millón de pesos… pero para llegar a este punto pasaron años de subidas y bajadas bastante repentinas.

Ahorita parece viento en popa, pero es posible que estas cotizaciones de locura no se mantengan siempre.

Es riesgoso (a mediano plazo)

Además, nos explicaban que la inversión en Bitcoin es riesgosa a mediano plazo. Debido a la misma volatilidad de las criptomonedas, es posible que le metas mil pesos —o la cantidad que sea— y la siguiente vez que revises, se hayan recortado a la mitad.

Eso sí, según lo que se ha visto en los años recientes, la tendencia ascendente se ha mantenido.

Solo invierte en Bitcoin lo que estás dispuesto a perder

Esa es una regla útil para todas las inversiones financieras, cuenta Abraham Cobos. Estar consciente que es una tecnología nueva y por ende, riesgosa y volátil. Si solo puedes perder 500 pesos, pues nomás meterle 500 pesos.

“Lo interesante es que esos 500 pesos pueden volverse mucho en unos años”, señala el crypto catalist de Bitso.

No te endeudes para invertir

“No pidas un préstamo, no uses crédito, no hipoteques tu casa. No hagas nada de eso porque es correr más riesgo. No hay nada más valioso que dormir tranquilo”, nos explica el especialista en Bitcoin y otras criptomonedas.

El miedo a perderse este boom de las inversiones digitales nos puede orillar a tomar una decisión excesivamente arriesgada.

Éntrale en un lugar que te de confianza

Esta es importantísima: con la llegada de Bitcoin a cada vez más lugares de la cultura mainstream, también llegan algunas estafas o gente pasada de lanza. Evita lugares que parezcan esquemas piramidales y por supuesto, recuerda que Bitcoin es completamente digital… nada de que las compras y luego te llegan en paquetería (hay varias historias chistosas).

Busca lugares que estén regulados, que presenten seguridad, que tengan inversionistas con rostro o que respondan tus dudas. En México, Bitso es una de estas plataformas —hasta certificada— por si quieres echarle un ojo.

Investiga (mucho) sobre Bitcoin

La neta es que no son enchiladas. Ahorita que Bitcoin es tan popular, aprovecha todo el contenido que genera para entenderle a profundidad, verás que no solo es una oportunidad financiera… se complementa con muchísimas aristas del conocimiento humano.

Un momento para aprender de blockchain, de activos, de otras criptomonedas y de todos los futuros posibles.

Mientras le averiguas más, puedes echarte una primer embarrada en la conversación que tuvimos con Abraham Cobos en #SopitasXAireLibre. Nos explicó cómo funciona, nos compartió algunas reglas básicas y por supuesto… respondió nuestras dudas de amateurs. Escúchala acá abajo: