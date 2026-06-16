Lo que necesitas saber: La Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa salió en defensa de la diputada y condenó cualquier acto de intimidación.

El pasado 10 de junio, la diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, tuvo un desagradable descubrimiento afuera de su domicilio en Culiacán. Y es que alguien dejó una corona fúnebre con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela”.

Tras el hallazgo, la legisladora llamó de inmediato a las autoridades. Al lugar acudieron elementos de seguridad que acordonaron la zona y comenzaron las primeras investigaciones para tratar de identificar a los responsables.

Luego de lo ocurrido, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa salió en defensa de la diputada y condenó cualquier acto de intimidación. Además, legisladores de distintos partidos manifestaron su preocupación por el caso.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó el hecho como una amenaza directa y aseguró que su partido había solicitado previamente medidas de protección para la legisladora.

Ante esta situación, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, declaró que Paola Gárate ya contaba con protección federal. Sin embargo, la propia diputada aclaró posteriormente que no tiene escoltas permanentes las 24 horas del día.

Según explicó, la Guardia Nacional le ha ofrecido acompañamiento en traslados oficiales o en situaciones consideradas de riesgo, pero no vigilancia continua.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o posibles responsables relacionados con el caso, por lo que la investigación continúa abierta.

Sobre el tema, durante la mañanera de este 16 de junio, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que las autoridades federales dan seguimiento al caso y que ya se implementaron medidas de protección para la legisladora sinaloense.

No obstante, el funcionario evitó dar detalles sobre el avance de las investigaciones o sobre posibles responsables.

Incluso, Paola Gárate habló recientemente sobre el caso y explicó qué le gustaría decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum. “¿Qué haría ella, como mujer y como madre de familia, si recibe una corona en su casa?”, cuestionó la legisladora durante una entrevista.

Además, aseguró que no busca privilegios, sino garantías básicas de seguridad.

“No pido privilegios. Pido lo que cualquier persona merece: seguridad, justicia y una investigación seria”. A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada también aseguró que continuará alzando la voz pese a la situación que enfrenta.

“Aun con miedo, no voy a bajar la voz. Porque esta amenaza no es solo contra mí; es contra todas las personas que se atreven a decir lo que pasa en Sinaloa”, escribió.

Por ahora mientras las autoridades federales y estatales aseguran dar seguimiento al caso, la diputada continúa exigiendo que se esclarezca quién estuvo detrás de la corona fúnebre que apareció frente a su casa.