El terremoto de Turquía es sin duda una de las tragedias más grandes en los últimos años en todo el mundo. Miles de personas perdieron la vida tras el sismo, pero también algunos héroes de cuatro patas como Proteo, perrito rescatista mexicano enviado a la zona del desastre, que ya hasta tiene su propio corrido.

Proteo murió debido a las condiciones climatológicas de Turquía, según explicó su entrenador. Desde entonces son varios los homenajes que le han dedicado, desde la Sedena y la Cruz Roja acá en México, hasta la afición al futbol de aquel país.

Pero como te decíamos, ahora este valiente perrito ya tiene también su propio corrido. Jesús Soto Baltazar compuso la canción dedicada a Proteo, aunque él no es quien la canta.

“La idea me nació por lo triste que me sentí cuando vi la noticia de su deceso. Se me salieron las lágrimas y en mi celular comencé a escribir la letra. Yo creo que a miles o millones de mexicanos nos ocurrió lo mismo”.

Dijo en entrevista para El Universal