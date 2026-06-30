Lo que necesitas saber:

El argumento de la administración de Trump para negar la ciudadanía por nacimiento era que los hijos de migrantes no estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.

¿Recuerdan que Trump aprobó negar la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes? Bueno, pues hay una nueva actualización en el tema y es que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal su orden ejecutiva… algo que el presidente no se ha tomado nada bien.

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Foto: @WhiteHouse

Corte Suprema frena orden de Trump: mantiene ciudadanía por nacimiento

Así como lo leíste. La Corte Suprema de Estados Unidos le acaba de arruinar el día a Trump… y es que invalidaron la orden ejecutiva del presidente sobre negar la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

Para ser más precisos, dictaminaron que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos, incluidos aquellos cuyos padres se encuentran en el país de manera ilegal o solo temporalmente.

Esto luego de rechazar el argumento del gobierno de Trump en el que aseguraban que los hijos de migrantes no estaban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.

Trump critica decisión de la Corte Suprema como algo “lamentable

Como era de esperarse, el presidente Trump criticó mediante redes sociales la decisión de la Corte Suprema y la calificó como algo lamentable para Estados Unidos.

Eso sí, su lucha por quitar la ciudadanía por nacimiento parece que está lejos de terminar. ¿Por qué lo decimos? El mandatario aprovechó el mensaje para pedirle al Congreso que inicie una vía legislativa para cumplir con uno más de sus caprichos.

“¡No es necesaria una enmienda constitucional larga y engorrosa! El Congreso debería comenzar HOY mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que es costosa e injusta para nuestro país”, se lee en su post.

Estados Unidos aprueba iniciativa para negar ciudadania a hijos de migrantes

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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