Lo que necesitas saber: AMLO anda en Yucatán para resaltar "La profundidad histórica y cultural de la gran nación maya" y un cortocircuito interrumpió por unos minutos el evento en Uxmal

No bueno, al señor Don AMLO no le están saliendo del todo bien las cosas en sus salidas habituales de fin de semana. No hace mucho el Tren Maya lo dejó varado y ahora un cortocircuito interrumpió uno de sus eventos en Uxmal.

Oh sí, de la nada una columna de humo empezó a salir detrás del lugar donde AMLO encabezaba un evento y la prensa presente se dio cuenta rápido. Por fortuna el personal presente supo muy bien cómo reaccionar.

Evento de AMLO fue interrumpido por un cortocircuito

Resulta que el presidente López Obrador anda de fin de semana en Yucatán y este 7 de octubre encabezó un encuentro con especialistas en la zona arqueológica de Uxmal. ¿El objetivo? Resaltar “La profundidad histórica y cultural de la gran nación maya”.

Pero justo cuando estaba al micrófono Mariela Carillo Díaz, integrante de la zona de mejoramiento de zonas arqueológicas, la prensa del lugar comenzó a señalar hacia atrás porque ni AMLO ni sus acompañantes se habían dado cuenta del humo.

Y es que sí se vio un tanto aparatoso el momento y sobre todo el sonido del corto daba a pensar que podía ser mucho más grave de lo que fue. Algo comenzó a tronar y el cortocircuito levantó la columna de humo negro detrás del Cuadrángulo de las Monjas en la zona arqueológica de Uxmal; obviamente los nervios no fueron de a gratis.

No pasó a mayores y el evento continuó

Hay que reconocerle a AMLO que actuó con mucha tranquilidad. Nomás se levantó para observar el humo antes de volver a su silla. Siendo honestos, por acá creímos que en cualquier momento empezaría a culpar a los conservadores o a los gobiernos anteriores.

Es más, AMLO hasta comenzó a aplaudir al personal que controló el cortocircuito para hacer notar que la cosa no pasó a mayores.

Puedes checar el momento del cortocircuito en los primeros minutos de la transmisión del Gobierno (desde el minuto 7 para ser precisos); o bien, abajito te dejamos el video tomado por un reportero de El Universal donde se aprecia mejor lo que pasó.

