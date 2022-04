Costa Rica va a la derecha: Rodrigo Chaves gana presidencia, pese a denuncias de acoso

En una segunda vuelta electoral, el candidato Rodrigo Chaves se impuso al expresidente José María Figueres. Una victoria que, según medios internacionales y nacionales de Costa Rica, es un cambio radical debido a la etiqueta de “antisistema” de Chaves.

De acuerdo con El País, Rodrigo Chaves se impuso con el 52.81% de la votación a Figueres, quien sólo consiguió el 47.2%. Sorpresivo el resultado, ya que Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), ni siquiera era considerado uno de los favoritos en la primera ronda. “Este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo, sino una enorme responsabilidad”, aseguró Chaves al enunciar su primer discurso como presidente electo.

Pese a la victoria, Rodrigo Chaves se mostró consciente de que no cuenta con la aprobación de una importante franja de ciudadanos de Costa Rica. Además de los que votaron por el expresidente José María Figueres, Chaves debe mirar hacia el abstencionismo. De acuerdo con el Tribunal Electoral de Costa Rica, cerca del 42.85% del electorado no se presentó a votar.

“No significa que los compatriotas que no acudieron a las urnas no amen a Costa Rica ni a su democracia. Ellos son, probablemente, los más críticos y preocupados por el futuro del país que quisieron sacudir la conciencia de la clase gobernante en un ejercicio de auténtica democracia“, señaló el presidente electo de Costa Rica.

Fiesta arranca en Progreso Social Democrático @PSDProgreso Los seguidores de @RodrigoChavesR, candidato de Progreso Social, iniciaron su fiesta al conocer los resultados electorales.

El político, fue declarado esta noche #presidente de #CostaRica. pic.twitter.com/Gi6uNzISU6 — La República (@La_Republica) April 4, 2022

En medio de la ola de movimientos en pro de los derechos de las mujeres que se registran en varios países, en Costa Rica poco importó que Rodrigo Chaves, de 60 años, llegó al proceso electoral arrastrando acusaciones de acoso sexual, las cuales le valieron ser sancionado cuando laboraba en el Banco Mundial.

“Usted les hablaba de su físico y de sus relaciones de pareja. Botaba objetos al suelo y les pedía que se agacharan delante de usted, intentaba besarlas en la boca sin su consentimiento; les hablaba de hacer orgías con seis animales”, le recordaron a Rodrigo Chaves en uno de los debates presidenciales.

Él aceptó todo… sin embargo, dijo que sólo eran “chistes” que las mujeres no entendieron.

“Vean por favor, tengamos un poquito de mesura. Yo no estoy diciendo que no haya cometido errores. Yo les pedí disculpas, si las incomodé. No era mi intención incomodar a una persona joven diciendo, en una mesa, ‘amor de lejos, felices los cuatro’”, señaló el ahora presidente electo.

Pues bueeeeeno, ese es el presidente que ahora tiene Costa Rica, el cual basó mucha de su campaña en presentarse como un verdadero cambio para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país… No de una manera sueve, sino por demás confrontativa: su dinámica es populista y dictatorial, comentó para la BBC el politólogo costarricense, Gustavo Araya. De ahí que ideológicamente lo ponen la par de políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro.