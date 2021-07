Se confirman 11 mil 137 casos nuevos de COVID en México en 24 horas

¿Qué pasó ahí? De acuerdo con los reportes diarios de la Secretaría de Salud, del 12 al 13 de julio pasados se reportaron 11 mil 137 casos nuevos confirmados de COVID, así como 219 fallecimientos más confirmados a causa de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.

Esto significa que seguimos observando un aumento considerable de contagios pero las muertes y las hospitalizaciones no incrementan al mismo ritmo, resultado del avance de la vacunación.

Se trata del mayor aumento de casos confirmados en 24 horas desde el 10 de febrero pasado, en la bajada de la segunda ola de COVID registrada a principios del año.

A partir de los casos confirmados hasta el momento, se tiene un estimado de 63 mil 093 activos, es decir, personas que al momento están infectadas y se recuperan. La mayor incidencia de estos casos se encuentra en Baja California Sur, Ciudad de México, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

De todos los casos confirmados, el 18.13% corresponde a personas hospitalizadas y el 81.87% a personas que se recuperan de manera ambulatoria. La mayoría de hospitalizados se encuentran en el rango de edad de 55 a 64 años.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la semana del 5 al 11 de julio se registró un aumento de 10% de casos de COVID con respecto a la semana anterior, es decir, casi 3 millones de casos nuevos confirmados. Además, hubo un aumento del 3% en muertes, es decir, 55 mil fallecimientos más.

El aumento más importante de casos se registró en Oriente Medio y Europa, incrementos de 25% y 20%, respectivamente, en contagios. América aumentó un 20% los contagios pero redujo un 11% las defunciones.

La OMS destaca que la variante Delta, considerada de preocupación, ya está presente en más de 100 países y está impulsando un nuevo pico mundial de COVID.

“Estamos experimentando un empeoramiento de la situación que amenaza aún más vidas y medios de subsistencia. Este no es momento para una pausa“, afirmó el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

