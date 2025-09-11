Lo que necesitas saber: Debido a estos lamentables hecho, las autoridades determinaron que los festejos patrios se cancelan en Coxquihui, Veracruz.

En menos de 72 horas, Coxquihui, Veracruz le recordó a las autoridades que la violencia política no se apaga ni siquiera en épocas post electorales. En hechos separados, el alcalde electo y el candidato de Morena a la alcaldía fueron víctimas de ataques. En el caso del morenista, con resultados fatales.

Inseguridad en Veracruz / FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ/CUARTOSCURO.COM

El excandidato morenista fue encontrado sin vida tras ser secuestrado

Primero fue el excandidato a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia Pérez. Él fue secuestrado por un grupo armado el pasado lunes 8 de septiembre y horas más tarde, la noche del martes 9, fue encontrado sin vida en el municipio contiguo.

El cuerpo del excandidato a la alcaldía de Coxquihui fue encontrado junto al de otra persona. Ambos, debido a las condiciones en las que fueron hallados, requirieron trabajo de especialistas para confirmar sus identidades. Ésta se dio a conocer ayer, 10 de septiembre, por las autoridades.

Excandidato de Morena a Coxquihui, Veracruz / Foto: Redes

Para remarcar la violencia política en la que está sumido Coxquihui, se indica que Ramón Valencia fue candidato a la alcaldía en reemplazo de su padre, Germán Anuar Valencia, quien fue asesinado a tiros cuando arrancaron las muy violentas campañas electorales, en abril pasado.

Alcalde electo sobrevivió al ataque en su contra

Casi a la par que se confirmó la muerte de Ramón Valencia Pérez, un grupo armado atacó en las afueras del domicilio del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra. De acuerdo con los reportes, el ataque fue ejecutado con drones.

Lauro Becerra, alcalde electo de Coxquihui, Veracruz / Foto. Facebook/lauro.becerragarcia

“Estos hechos de violencia ponen en riesgo su vida y la de su familia, y confirman la grave crisis de inseguridad que vive Veracruz”, señaló el PAN en comunicado citado por medios.

Sobre los hechos en contra del excandidato y el alcalde electo de Coxquihui, la fiscalía de Veracruz sólo se limitó a informar lo que pasó con el primero, del segundo (panista, por cierto) no ofreció ningún posicionamiento. La gobernadora, Rocío Nahle, no intervino para nada.