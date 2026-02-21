Lo que necesitas saber: La organización ya cambió sus siglas de CSP a PAZ, pero aseguran que no cometieron ninguna infracción

CSP es una forma común de identificar a Claudia Sheinbaum Pardo porque es fácil notar que son sus iniciales. Bueno, la organización Construyendo Sociedades de Paz A.C. usó esas mismas siglas un buen rato en su búsqueda de ser un partido político… Y eso no le gustó ni tantito a la presidenta.

Puso una queja que el INE desechó, pero el Tribunal Electoral le mandó decir al Instituto que deben aceptarla y hasta imponer medidas cautelares, como cambiar el nombre de la organización.

Logo de la organización CSP / Foto: “Construyendo Paz y Solidaridad” (Facebook)

Tribunal Electoral ordena revisar queja de Claudia Sheinbaum contra el uso de las siglas CSP

“Mis siglas no son tan conocidas, ¿no? Pero imagínense que un partido político se llamara ‘AMLO’. ¡Pues cómo CSP! No se puede usar el nombre de una persona“, dijo la presidenta en su conferencia matutina de este viernes, 20 de febrero.

En efecto, pareciera que Construyendo Sociedades de Paz buscó aprovechar eso para ganar simpatizantes y por eso el TEPJF le dio la razón.

“Se vulneraron los principios de legalidad y exhaustividad, ya que la autoridad (el INE) no analizó el impacto del uso de las siglas CSP en la certeza electoral y en la libertad de afiliación de la ciudadanía dentro del procedimiento de constitución de la organización como nuevo partido político”, sentenció el Tribunal sobre el rechazo de la queja por parte del INE.

Reconocen que no hay una prohibición legal expresa para usar siglas con una coincidencia así, pero determinaron que en el INE solo revisaron el tema por encimita, sin considerar la vulneración a terceros ni el impacto del asunto.

Foto: Cuenta verificada “Claudia Sheinbaum Pardo”

Organización cambia sus siglas, de CSP a PAZ

“La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó por unanimidad de votos revocar el desechamiento de la queja de la titular del Ejecutivo federal contra la organización “Construyendo Sociedades de Paz” por el uso de las siglas “CSP”. El pleno ordenó a la asociación emplear su nombre completo en tanto el INE se pronuncia sobre todos los elementos de la queja y sobre la solicitud de medidas cautelares”, fue la sentencia completa del Tribunal.

Según eso, Construyendo Sociedades de Paz debe identificarse así, con su nombre completito, mientras no se resuelva el tema definitivamente.

Pero mira tú, la organización se adelantó y este viernes presentaron un oficio ante el INE para hacer formal el cambio de sus siglas. Ya no serán CSP, sino PAZ.

Armando González Escoto, representante de la organización, firmó y presentó el documento ante la Secretaría Ejecutiva del INE; pero eso sí, declaró que en ningún momento cometieron infracción alguna.

De acuerdo con La Jornada, desde el 30 de enero expresaron su intención de cambiar su denominación a Partido PAZ, pero dicen que ponerse CSP no fue con mala intención ni en contra de la ley. ¿Será que no nos mienten?