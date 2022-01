¿Cuál es el mejor? El cubrebocas de tela no funciona contra la variante Ómicron de COVID-19

Desde que se decretó oficialmente la pandemia de COVID-19, a principios de 2020, tanto las organizaciones de salud nacionales como internacionales indicaron que una de las principales armas que teníamos para protegernos del COVID-19 era el cubrebocas, aunque no todos brindan la misma seguridad, como los hechos de tela, frente a nuevas variantes como la Ómicron… Entonces, ¿cuáles son los mejores?

¿Cuáles son los mejores cubrebocas?

Con las nuevas variantes de COVID-19, como la Delta y la Ómicron, las autoridades sanitarias de México y otros países del mundo han remarcado la importancia de utilizar cubrebocas para evitar ser casos positivos de COVID-19. Principalmente porque las nuevas variantes han resultado más contagiosas que la original.

Si bien todos sabemos que la mejor mascarilla que puede utilizarse frente a la pandemia es la N95, la cual está aprobada en diferentes partes del mundo, como por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, en muchas ocasiones es difícil encontrarlas en farmacias y las que pueden venderse en otros lugares resultan ser falsificaciones.

Por esta razón, las personas prefieren cubrebocas hechos de otros materiales; principalmente manufacturados con tela. Sin embargo, expertos han señalado que son las menos seguras, pues no brindan la misma seguridad que una N95 o las de otros materiales.

¿Por qué los cubrebocas de tela no funcionan con la variante Ómicron?

¡Fácil! Al ser la variante Ómicron de COVID-19 más contagiosa que la original y que otras de sus “hermanas” (se cree que es unas 2.7 y hasta 3.7 veces más infecciosa que otras en personas vacunadas), se ha probado que el cubrebocas de tela no es lo suficiente bueno como para evitar nuevos contagios.

Y es que aunque los síntomas de la nueva variante suelen ser más leves frente a los de la original, su capacidad de contagio es mayor, incluso entre personas que ya han sido vacunadas. Ante esta situación, el uso de cubrebocas y otras medidas de prevenir casos positivos se han vuelto más importantes.

Quien explica mejor por qué los cubrebocas de tela no son tan buenos frente a la variante Ómicron, es Abraar Karan, un médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford, quien señaló a la revista New York que este tipo de mascarillas no filtran las partículas a través de las cuales se propaga el COVID-19 tan bien, por lo que las personas que las usan podrían fácilmente contagiarse, aún cuando todas llevaran puestas cubrebocas de tela.

Por eso, según este médico, los mejores cubrebocas y los más recomendables son los quirúrgicos y los N95, principalmente porque sí bloquean bien las partículas por su estructura de filtro y porque su carga electrostática las atrae y atrapa. Esto sin tomar en cuenta que el ajuste del filtro sobre la boca y la nariz es mucho mejor que en una mascarilla de tela o una cubierta facial, que pueden dejar grandes espacios.

Solo para que se den una idea, el experto explicó que el cubrebocas N95 permite una filtración superior que atrapa el 95 % de las partículas. De hecho, como dato curioso, por eso se llama N95. Lo mismo con los KN95, los cuales filtran también el 95 % de las partículas; en este caso, la “K” es para indicar que cumple con los estándares de China.

¿Cómo saber si mi cubrebocas N95 o KN95 son originales?

Anne Miller, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Project N95, comentó a US News and World Report que la mejor manera para saber si una mascarilla N95 es original, es comprobando que tiene un número TC, así como una serie de cinco números totales y luego un número de lote.

Mientras que los cubrebocas KN95 pueden comprobarse casi de la misma manera, pues todos los modelos deben tener GB 2626-2019, seguido de un espacio, luego KN95, e impreso si son hechos por una empresa de confianza.

¿Y si no puedo conseguir una N95 o una KN95?

Si no encuentras cubrebocas N95 o KN95, o los que te topas son de calidad dudosa, puedes utilizar otro tipo de mascarillas y puedes comprobar que tan eficaces son con pruebas muy básicas. Al respecto, la revista The Srategist indicó que de un cubrebocas no debería poderse ver la luz a través del material que está hecho cuando se pone frente a una fuente luminosa.

También, cuando se tiene puesto, no debería poderse apagar una llama de una vela, cerillo o encendedor. Y con respecto al ajuste, los lados deben colapsar cuando inhala, lo que demuestra que tiene un buen ajuste. Si el aire se escapa por los lados de la máscara, necesita mayor ajuste, ya que las partículas aún pueden entrar o salir.

Una buena opción para sustituir los N95 o KN95 son las mascarillas quirúrgicas, las cuales son eficaces por su varias capas y tejido irregular, lo cual es bueno para detener las partículas que contagian el COVID-19. Eso sí, es bueno resaltar que no son tan eficaces como las anteriores, aunque sí tienen el mismo mecanismo de filtración.

Acá una infografía de las diferentes opciones de cubrebocas que existen y que pueden considerar: