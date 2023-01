Ya fue alcalde, ahora es gobernador. El paso que sigue para Cuauhtémoc Blanco es… quién sabe, pero él quiere estar en boletas en 2024.

En entrevista con medios, el gober de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aceptó que tiene ganas de seguir succionando al erario. Sólo que esto lo hará únicamente si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le da chance. Si no, pues no y ya tiene en la mira otras opciones de chamba.

Foto: Margarito Pérez-Cuartoscuro.

“Otros políticos que buscan un hueso y luego otro hueso y otro. Yo no soy hambreado, como decimos en el futbol”, aseguró El Cuauh, quien dijo que está a poco de solicitarle autorización a AMLO para revelar por completo sus intenciones políticas.

“Espero tener otra reunión con él (AMLO) y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría, pero no me voy a casar con la idea”, agregó Cuauhtémoc Blanco sin soltar prenda de si pretende ir para senador, diputado, alcalde o qué chin#$%&dos quiere. “No te lo puedo decir, no te lo puedo decir todavía”.

“Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, reacciona durante el partido de futbol México vs Polonia. El exfutbolista estuvo acompañado de su familia e integrantes de su gabinete de gobierno”. Foto: Margarito Pérez-Cuartoscuro.

De acuerdo con el exfutbolista, si AMLO no le da chance de buscar un nuevo puesto en la política del país, tiene pensado regresar a su otra gran pasión: el fucho. Pero no como directivo, sino como entrenador… de algún club mexicano o, por qué no, del extranjero. “Incluso dirigir a la selección mexicana”, confesó el examericanista.

No es la primera vez que el gober de Morelos habla sobre la posibilidad de regresar al futbol. De hecho, en ocasiones anteriores ha establecido que, si se vuelve entrenador, será para dirigir a las poderosas Águilas del América.

Agencia Mexsport

Regresando a los temas menos jocosos: Aunque todavía no quiere decir en qué otro puesto político nomás se quiere ir a hacer güey, Cuauhtémoc Blanco dejó claro que no pretende ir por la presidencia (gracias a dios). Para ese cargo tiene claro que ya hay “corcholatas” ya bien marcadas y a una de ellas apoyará… nomás que llegue el momento adecuado.

“Nosotros no vamos a apoyar ni a (Marcelo) Ebrard, ni a Claudia (Sheinbaum), ni a Adán Augusto (López), hasta que ya se sepa quién ganó la encuesta, ahí sí, con todo”, advirtió Cuauhtémoc Blanco.