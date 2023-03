Aunque desde Palacio Nacional y desde la Casa Blanca ya le dijeron “¡que no, ver$%&a, entiende!” a su plan de meter a las fuerzas armadas contra los cárteles mexicanos, el congresista Dan Crenshaw sigue en las mismas.

Para que AMLO no tenga la necesidad de acudir con un traductor, el republicano Crenshaw le mandó un mensaje en español. “Le”, porque a pesar de haber sido difundido en las redes, éste fue con dedicatoria especial para el presidente de México.

El congresista Dan Crenshaw / Foto: Facebook/CrenshawforCongress

“Mis preguntas para usted son las siguientes: ¿por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos?, ¿por qué protege a los cárteles?”, pregunta el congresista Dan Crenshaw a AMLO.

De acuerdo con Crenshaw, el objetivo de su iniciativa para usar a las fuerzas armadas en contra de los cárteles no tiene otra intención que darle “una mejor vida al pueblo mexicano”.

Muy bonito… sin embargo, la real intención (mejor dicho, la principal) es detener a toda costa el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. No importando que para ello los militares de su país echen bala en territorio mexicano, muuuuy probablemente elevando los niveles de violencia que ya se viven (y sin dejar de lado la evidente violación a la soberanía).

Foto: Fcebook / SSP.Zac

Se sabe que Dan Crenshaw lleva semanas tratando de darle impulso a su iniciativa para que las fuerzas armadas de Estados Unidos actúen en contra de los cárteles en México. Sin embargo, con lo sucedido en Matamoros, donde cuatro estadounidenses fueron secuestrados y dos de ellos asesinados, la iniciativa agarró nuevo impulso.

“Podemos ayudarlo si nos deja. Si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los cárteles de una vez por todas”, promete Crenshaw.

No es la primera vez que Dan Crenshaw echa indirectotas para tratar que la otra parte le dé la razón. Hace un par de días, al saber del rechazo a su iniciativa de parte del senador Ricardo Monreal, el congresista muy colmilludamente preguntó “¿los líderes criminales le escribieron el tuit?”

Lo que parece no tomar en cuenta el buen Crenshaw es lo que mencionan expertos en temas de Seguridad, como Alejandro Hope: los cárteles no tienen una estructura claramente delimitada y funcionan nadando en complejas redes económicas (ilícitas, obvio)… tratar de eliminarlos nomás echando bala, pues como que no.

¿Entonces? Quizás lo que menciona otro especialista, David Luhnow: investigaciones certeras que lleven a resolver los crímenes del cártel, sobre todo, al encarcelamiento de sus principales líderes... los cuales, ya vimos con el juicio a García Luna, puede que estén operando desde las más altas esferas del poder. ¿O cómo ven, bandita?