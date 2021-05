Mundo enfermo y triste: Mujer asesina a sus bebés porque no la dejaban dormir

El caso de una joven madre le ha dado la vuelta al mundo en los últimos días y no por las razones tiernas que uno esperaría. Se trata de una mujer de 23 años que intentó envenenar y posteriormente asesinó a sus dos bebés de 6 meses de edad debido a que los pequeños supuestamente no la dejaban dormir.

Este suceso ocurrió en el distrito Queens, en Nueva York, Estados Unidos. Una mujer identificada como Danezja Kilpatrick fue arrestada por las autoridades estadounidenses luego de que descubrieran los cadáveres de un par de gemelos escondidos en un mueble de cocina, donde estuvieron durante varios días.

Una mujer asesinó a sus gemelos con agua hirviendo y un cuchillo

De acuerdo con declaraciones de la joven, las cuales fueron recogidas por medios locales, una noche Danezja Kilpatrick realizó varios intentos fallidos para matar a sus dos bebés que tenían mes y medio de nacidos. El primero de ellos consistió en poner alcohol desinfectante en las mamilas con leche que le dio a los pequeños.

Al ver que su intento había sido en vano, Kilpatrick metió a uno de los bebés en una tina con agua hirviendo y al otro le clavó un cuchillo en la garganta. Luego de lograr su cometido la mujer tomó los cuerpos de los pequeños y los envolvió en bolsas de basura, que puso debajo de un mueble de cocina durante cuatro días.

Admitió que todo fue porque los bebés no la dejaban dormir

El hallazgo de los pequeños pudo hacerse gracias a la hermana de Danezja Kilpatrick, quien un día fue a visitar a la mujer y se dio cuenta de que no había rastro de los bebés en el departamento. Contrario a lo que uno podría pensar, Kilpatrick confesó todo a las autoridades y aseguró que cometió el crimen porque quería dormir en paz.

“Los bebés no me dejaban dormir”, dijo la mujer a los policías luego de que la detuvieran el pasado jueves 29 de abril. “Me rendí y dejó de importarme. No me importaban los bebés, por eso los envenené”, agregó la mujer que hoy enfrenta cargos por asesinato, poner en peligro el bienestar de un niño y posesión de armas.