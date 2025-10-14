Lo que necesitas saber: David Cohen ha representado a personajes como Billy Álvarez, el expresidente del club Cruz Azul, acusado de lavado de dinero. Fue atacado en Ciudad Judicial de la CDMX.

Este 13 de octubre, en la llamada Ciudad Judicial de la CDMX, se registró un ataque con arma de fuego. Fue en plena tarde y, aunque de por sí el hecho causó conmoción, más tarde fue mayor el foco que recibió la noticia, debido a la víctima: se trata de David Cohen, un abogado de casos de calificados como “de alto impacto”.

Abogado David Cohen Sacal / Foto: cmch.com.mx

Fiscalía inicialmente aseguró que Cohen había fallecido

De acuerdo con los reportes, David Cohen caminaba a las afueras del edificio del Tribunal Superior de Justicia, ubicado en Avenida Niños Héroes 119, en la colonia Doctores. Fue ahí cuando un sujeto a bordo de una motocicleta le disparó directo a la cabeza.

Inicialmente, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que Cohen había fallecido a causa de las heridas provocadas por el ataque en su contra. Después “actualizó” la información (o sea, corrigió) y señaló que el abogado sigue con vida… sin embargo, su estado se considera como “muy grave”.

Por la madrugada y de manera extraoficial, Cohen habría fallecido. Esto lo informó el conocido reportero C4 Jiménez: “El médico Diego Villareal notificó deceso por disparo en la cabeza”.

Ataque contra David Cohen / Captura de patalla

Al momento de que la FGJCDMX corrigió su información, el abogado David Cohen era sometido a una cirugía en un hospital de la ciudad de México. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del litigante.

¿Quién es David Cohen?

David Cohen Sacal es conocido entre el gremio de los abogados por defender a personajes de alto perfil: empresarios, figuras del mundo de espectáculo. Uno de ellos, el expresidente del Cruz Azul, Billy Álvarez, implicado en un millonario caso de lavado de dinero, fraude y delincuencia organizada durante su gestión al frente de la cooperativa cementera.

Abogado con posgrado en Derecho Procesal Civil, David Cohen se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Iberoamericana. Entre su cartera de exclientes figuran el actor Sebastián Rulli, el exjugador Salvador Carmona, el exdirector de la operadora de concesiones carreteras, Pinfra, David Peñaloza y más.

De acuerdo con los reportes, al momento del ataque en contra de David Cohen, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) se percató del hecho y disparó en contra del agresor, consiguiendo herirlo, para su detención. Fue identificado como un joven de sólo 18 años.