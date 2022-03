Decenas de niños indígenas se han suicidado para no ser reclutados por grupos armados en Colombia

Mientras tanto, en Colombia decenas de niños y adolescentes indígenas se han suicidado para no ser reclutados por distintos grupos armados en los últimos años. Sí, para no agregarse a organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Niños indígenas se han suicidado en Colombia

Según información del medio colombiano RCN Mundo, más de 30 niños y adolescentes indígenas en Colombia se han suicidado para evitar ser reclutados por diferentes grupos armados como las FARC, el ELN y las AGC en los últimos años.

Esta información surge luego del informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que señala que el reclutamiento forzado no ha terminado aún en Colombia. De hecho, fueron las mismísimas autoridades indígenas las que dieron esta información a pesar del miedo que tienen por las posibles represalias que puedan tener.

Incluso indicaron que el número de menores que se quitaron la vida para no ser reclutados podría ser mayor por el subregistro que provocó el pánico a denunciar y que sean asesinados.

El suicidio como medio para no ser reclutado

Sobre esta situación, el consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Gerardo Jumi Tapias, dijo a RCN Mundo que el suicidio se convirtió en un método de protección para los niños, niñas y adolescentes indígenas de la comunidad de Chocó que no quieren ser parte de los grupos armados ilegales.

“Es muy grave la situación de reclutamiento para los pueblos indígenas en el departamento del Chocó. Y es tan preocupante que una entidad como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encontró no solo reclutamiento sino también suicidios de jóvenes que se han quitado la vida para no ser parte de las filas de los grupos armados en particular de las guerrillas de las disidencias de las FARC; estamos muy seguros que también las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupo paramilitar, también hace reclutamientos a jóvenes indígenas”, declaró.

Podrían ser más el número de suicidios de menores indígenas

Y explicó que el subregistro, tanto en el reclutamiento como en el suicidio, es cada vez mayor: “Estamos hablando de veinte suicidios pero hay un subregistro porque no se logra conocer todo. No se denuncia porque, a veces, hasta la misma denuncia representa un mayor riesgo para los sobrevivientes para las familias, por eso queda en el silencio; en el subregistro pueden haber más de 30 personas que se han suicidado“.

Además de exigir a los grupos armados que garanticen el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, para no involucrar a la población en conflictos militares; también informó que los suicidios de niños indígenas no solo se han dado en el departamento de Chocó, igual en Antioquia, Nariño y Cauca.