La de la candidata de la alcaldía Álvaro Obregón fue la primera más sonada. Ahora, viene otra declinación. Ahora de la candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán. Igual, a favor de Morena. ¿Vendrán más? Pues que se apuren porque estamos a nada de iniciar la veda electoral.

“Declino a favor de Claudia Sheinbaum”

En pleno mitin de Claudia Sheinbaum, la candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán, Jasmín López (más conocida como “Tina Tuyub”), declinó públicamente a favor de su contrincante de Morena, Joaquín Díaz “Huacho” Mena. Bueno, en realidad dijo que se va del lado de Sheinbaum… y, por lo mismo, pide votar en Yucatán por el candidato del partido oficial.

“Hoy vengo a refrendar mi fidelidad y mi compromiso por México y declino a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México”, señaló la candidata del PRD a la gubernatura de Yucatán, para luego pedirle a sus seguidores y conocidos, así como al grupo político al que pertenece (¿o pertenecía?), votar a favor de Joaquín Díaz Mena.

PRD iba solo por gobernatura de Yucatán

En Yucatán fue de los pocos estados en disputa que no se consolidó la coalición PRI-PRD-PAN. Hasta el momento, los del Sol Azteca no se han pronunciado oficialmente al respecto de la declinación de su candidata… sin embargo, la candidata perredista no fue la única que se pasó para el lado de Morena, también lo hizo el diputado Eduardo Sobrino, quien ha líder del PRD en Yucatán.

“Necesitamos que Yucatán siga en la Cuarta Transformación, el mejor proyecto para México”, aseguró Jasmín López, “Tina Tuyub”, al anunciar públicamente su declinación. En posterior entrevista, la candidata del PRD aseguró no ser ajena al proyecto de AMLO, a quien conoce y admira.

“Bienvenido al lado correcto de la historia”, celebra candidato de Morena

La declinación de la candidata del PRD a Yucatán no cayó tan de sorpresa entre la gente que sigue la política local. La también actriz de teatro había dejado de hacer campaña desde hace una semana.

“Bienvenida al lado correcto de la historia”, escribió el candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, luego de darse la declinación de la perredista.

“Cuando se trata de defender la #transformación del estado, no existen colores, solo la unión del pueblo yucateco”, agregó en el mensaje en redes en el que también mencionó que a su proyecto se suma el mencionado Eduardo Sobrino, quien dirigió al PRD local y desde hace rato ve pocas posibilidades de que su partido consiga algo: “primero vamos a ver si existe el PRD después de 2024”, declaró en enero.

