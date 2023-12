Lo que necesitas saber: Desde hace casi una semana, pobladores de Texcaltitlán denunciaron a medios el secuestro de gente. Hasta ahora, las autoridades del Edomex confirman los hechos... aclarando que nomás están "desaparcidos".

Desde hace unos días, gente de Texcaltitlán, Estado de México, denunció en diversos medios el secuestro de 10 personas, luego del enfrentamiento con miembros del crimen organizado. La gobernadora Delfina Gómez ya lo confirmó… más o menos.

Gente de Texcaltitlán que se fue “poco a poco está regresando”: Secretaría de Seguridad del Edomex

No secuestrados, nomás están “desaparecidos” los 10 habitantes de Telcaxtitlán, aclaró Delfina Gómez al ser cuestionada por reporteros. Sin embargo, la mandataria no dio señales de que las autoridades estén en labores de búsqueda ni algo por el estilo. Nada más están al tanto de los hechos… aparentemente, esperando a que todo se solucione de alguna forma sin que ellos tengan que intervenir. La tirada: que regresen solos.

“Estamos corroborando con los pobladores que mucha gente, durante el evento (el choque entre pobladores y el grupo criminal) y después de éste se fueron, y poco a poco han retornado”, explicó a La Jornada Andrés Andrade Téllez, secretario de Seguridad del Edomex.

Foto: Cuartoscuro

Delfina Gómez hizo acto de presencia en Texcapilla, región de Texcaltitlán en donde hace unos días los habitantes se rebelaron contra miembros de La Familia Michoacana. Según los reportes, hicieron frente a los presuntos criminales, quienes extorsionaban a comerciantes y productores.

No consideran secuestro… porque no se ha denunciado ante las autoridades

Luego de entregar despensas, Gómez se reunió con familiares de personas que participaron en el enfrentamiento y fue ahí donde le confirmaron que hay por lo menos 10 personas “desaparecidas”. Así, entre comillas, ya que, según la periodista Azucena Uresti, la gente de Texcaltitlán asegura que fueron secuestrados por el grupo criminal… incluso, esto ya fue confirmado por Isidro Cortés, director de la policía local.

Sin embargo, el titular de Seguridad del Estado de México descartó tal versión. No porque se sepa bien cuál es la situación de las personas, sino porque no hay una denuncia hecha ante las autoridades (desestimando que, quizás, no lo hay por temor a más represalias).

