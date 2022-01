Denuncian a Ignacio Peralta, exgobernador de Colima, por desvío de recursos

La denuncia contra el exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, fue presentada por la actual administración del Estado, encabezada por la morenista Indira Vizcaíno Silva. Así que, ¿qué pasó?

Y la pregunta no es por extrañamiento, sino porque nomás no avanza la denuncia. “Apenas la metió, no manches”, dirán… pero la cuestión es que, con ésta, ya son cinco las denuncias que presenta Indira Vizcaíno. Y pues ya. Ahí están, nomás.

De acuerdo con La Jornada, la nueva denuncia contra el exgober de Colima es por el presunto desvío de 400 millones de pesos. Dicho varote lo habría arañado de lo de la construcción del edificio del centro de mando C5.

“De los 500 millones de pesos recursos que pidió prestados, 400 millones fueron desviados”, acusó la actual gobernadora de Colima.

Según indica el diario capitalino, la remodelación del C5 se programó desde 2017, con un presupuesto de 818 millones de pesos. No obstante, el costo se amplió hasta los mil 218 millones de pesos, que incluyen 400 millones de pesos que solicitó mediante un crédito en 2020.

¿Y las otras cuatro denuncias contra Peralta?, ¿por qué son?

Las otras cuatro denuncias contra Ignacio Peralta son por el mismo ilícito… nomás que con otras sumas y realizado en diversas “oportunidades”.

Por ejemplo, en diciembre pasado, se denunció que el exgobernador de Colima basificó a 229 trabajadores. Ilegalmente, claro. Para empezar, ni siquiera había presupuesto para dar chamba a tantas personas y, luego, se detectó que el proceso por el cual se otorgaron las bases estuvo lleno de irregularidades.

Otra denuncia contra Peralta fue por la venta de inmuebles que eran propiedad de Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado. Además, también se le acusa de vender ilegalmente una parcelita de más de 7 hectáreas, la cual ni siquiera era de su propiedad y tenía un valor de 7 millones de pesos. Claro, era propiedad del gobierno de Colima.

Y bueno, al parecer Ignacio Peralta no sólo se dedicó a la venta… también a la compra. Y por uno de estos movimientos es que se le levantó otra denuncia en contra: supuestamente compró el sistema informático para el control del INSUVI. Al parecer hubo irregularidades en los contratos.

Al respecto, el exgobernador de Colima no ha dicho nada. De hecho, desde octubre del 2021 sus redes no se mueven.