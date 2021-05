Pues con la novedad que sirvió pa’ dos cosas la denuncia que realizó la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A final de cuentas, la casa de subastas Sotheby’s vendió las piezas arqueológicas demandadas y con éxito: logró recaudar 657 mil 498 dólares.

De acuerdo con El País, en la subasta organizada en Nueva York, se vendieron piezas históricas provenientes no sólo de América, sino también de África y Oceanía. Fue todo un festín para los coleccionistas de piezas arqueológicas, ya que la subasta se realizó a lo largo de siete días.

Según el diario español, la pieza que alcanzó más valor fue un hacha maya del clásico tardía (elaborada por ahí de 550 y 950). Los interesados pujaron por ella hasta llegar a la suma de 352 mil 800 dólares… algo que superó por mucho las expectativas, ya que se pronosticaba que se vendería en, máximo, 70 mil dólares.

De las 24 piezas que se pusieron a la venta en la subasta “Art of Africa, Oceania, and the Americas”, 19 fueron vendidas. Y no es sorpresa que algunas de ellas hallan sido harto disputadas, ya que, según el comunicado que difundió hace unos días el INAH, algunas de las piezas son consideradas por especialistas como “monumentos arqueológicos”.

Sobre de dónde fregados consiguieron la pieza más cotizada de la subasta, Sotheby’s se limitó a señalar que, desde 1944, la Albright-Knox Art Gallery de Buffalo se la compró a sus antiguos dueños. Sin embargo, la firma noeyorquina no explicó cómo es que dicha pieza salió de México.

Ésta mera:

Quizás eso pueda saberse en el futuro, si es que la denuncia que el INAH y la Secretaría de Cultura metieron ante la FGR llega a algún punto… “[También] se hizo del conocimiento de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, solicitando su asistencia diplomática y legal respectivamente”, señaló el INAH en su comunicado.

No es la primera vez que se venden piezas arqueológicas en el extranjero, pese a las advertencias de las autoridades mexicanas. Apenas en febrero, se denunció que en Francia iban a rematarse varias piezas prehispánicas… poco importó el pitazo, porque la subasta se realizó, lo cual fue prueba de que “existe una fuerte demanda por un mercado legítimo para arte precolombino”, presumió la casa organizadora de la subasta, Christie’s.