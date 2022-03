Derechos Humanos abre queja por filtración de fotos de ‘El Bronco’ en cárcel de Apodaca

La noticia de que Jaime Rodríguez Calderón (a.k.a El Bronco) fue detenido el pasado martes 15 de marzo, nos agarró a todos de bajada, ¿apoco no? Tal vez fue por eso que no muchos se preguntaron por qué se difundían fotos de él al interior del penal de Apodaca con tanta naturalidad cuando eso no debería hacerse.

Derechos Humanos investigará la filtración de las fotos

Bueno, sí hay quien se lo preguntó y resultó ser nada menos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL). Y es que ya abrieron una queja de oficio por la filtración de las fotos que diversos medios difundimos (sí, por acá también lo hicimos) donde se ve al exgobernador de NL al interior de la prisión.

De acuerdo con El Universal, la CEDHNL solicitó información a la Agencia de Administración Penitenciaria por la filtración de las fotos que todos vimos y que incluso desataron memes. De hecho, se mandó un escrito a las autoridades estatales para que tomen cartas en el asunto pues aseguran que las fotos debieron ser tomadas y filtradas por un funcionario del penal.

La queja de oficio abierta por Derechos Humanos tiene la intención de salvaguradar la identidad de El Bronco, que si bien todos sabemos muy bien de quién se trata, tiene el derecho de no ser exhibido al interior del penal como ocurre con todos los detenidos que enfrentan un proceso sin sentencia.

La Comisión Estatal pidió a la mencionada Agencia de Administración Penintenciaria que “emita un informe debidamente documentado de qué personal fue designado para recibir al imputado, qué servidor público se encargó de tomar impresiones fotográficas del ingreso y estancia del agraviado en este Centro de Reinserción, y qué control se tiene del material fotográfico que se genera al interior del Cereso”.

Piden que se tomen medidas de ahora en adelante para porteger la identidad de El Bronco

También se exige que infomen sobre cuáles serán las medidas que tomarán para salvaguradar la identidad de El Bronco en el penal de Apodaca, así como las medidas que implementarán para evitar que vuelva a darse otra filtración de imágenes suyas mientras permanece en ese lugar.

Y es que el exgobernador de Nuevo Léon fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva, por lo que eso de verlo al interior de la cárcel puede prolongarse un rato y es necesario evitar que lo de las filtraciones vuelva a ocurrir.

Aldo Fasci, secretario de Seguridad de Nuevo León, aseguró que habrá una investigación para saber quién tomó y filtró las fotos, así como para conocer el grado de responsabilidad de los superiores de quien haya difundido las imágenes de Jaime Rodríguez Calderón.