“El Bronco” es vinculado a proceso y queda en prisión preventiva

Aunque ayer en varios medios ya lo andaban liberando, pues a la mera hora no: el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, está bien clavado en el delito del que se le acusa. Tanto que ya hasta fue vinculado a proceso.

Luego de una audiencia que se extendió hasta los primeros minutos de hoy, 17 de marzo, el juez de control determinó vincular a proceso al Bronco y, contrario a lo que se pensaba, no se irá a casa: como medida cautelar quedará en prisión preventiva.

Lo anterior fue confirmado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (FEDE). Por medio de un comunicado, esta institución detalló que se logró formular la imputación en contra del Bronco por al delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delito Electorales.

Dicho artículo señala que “se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley”.

Según la FEDE, El Bronco recibió aportaciones de dinero cuando estaba prohibido legalmente, así que, efectivamente, aplica lo mencionado en el artículo mencionado… y por doble, ya que en éste menciona que la pena “se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.

El Bronco fue detenido a raíz de una investigación iniciada en 2018, cuando se lanzó como candidato presidencial independiente. Para conseguir dicha candidatura (la cual le sirvió para quedar en último lugar) tuvo que hacer una campaña para recabar firmas. Para esta chambota (bautizada como recolección de broncofirmas), supuestamente, destinó recursos públicos… y, bueno, el resto es una historia que nos lleva hasta ver al exgobernador de Nuevo León en el penal de Apodaca.

El juez de control determinó pasar la carpeta de investigación del caso a un juzgado del ámbito federal, así que el caso del Bronco subirá de categoría en lo que resta del proceso penal. Aparte hay que señalar que falta ver lo del presunto desvío de recursos públicos. Por ahora sólo es por recibir… falta ver de dónde salió el dinero.

Horas antes de saberse el destino del exgober de Nuevo León, el abogado de éste acusó irregularidades en la detención las cuales, según, serían evidenciadas para dejarlo en libertad… mínimo, para así llevar el proceso en su contra.

Según el abogado del Bronco, no hay riesgo de que se fugue: no tiene pasaporte vigente y desde hace más de dos años no sale del país. Además, no tiene escoltas y es plenamente localizable… bueno, ahora más: del penal de Apodaca no va a salir.