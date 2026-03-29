Lo que necesitas saber: De acuerdo con Pemex, al día de hoy han recolectado más de 740 toneladas de contaminante del Golfo de México.

El derrame de petróleo en el Golfo de México ya está controlado. O al menos es lo que aseguró este sábado el Grupo Interinstitucional encargado de la limpieza de la más reciente tragedia ecológica en nuestro país.

Derrame petrolero en México // Foto: Red Corredor Arrecifal del Golfo Mx

Derrame de petróleo en Golfo de México está controlado: Grupo Interinstitucional

Este sábado, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el Grupo Interinstitucional —encargado de la limpieza del derrame de petróleo en el Golfo de México— mantiene controlada la situación e incluso las playas de nuestro país están limpias.

De acuerdo con el comunicado, tras intensas jornadas de limpieza en zonas costeras y en altamar, al día de hoy han recolectado más de 740 toneladas de contaminante.

“Se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, manteniendo vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes”, señalaron.

Limpieza del litoral // X:@Pemex

Problema sin un origen claro…

Eso sí, pese a que la situación está “controlada”, las autoridades aún no han brindado una respuesta clara sobre el origen del derrame petrolero. Problema que se extendió a lo largo de 630 km de litoral.

“Continúan con acciones de supervisión, verificación e integración de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen del incidente y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable”, compartieron.

En fin, mientras continúan sus investigaciones sobre esta tragedia ecológica, organizaciones ambientales compartieron un análisis que muestra la magnitud del problema. Así como su probable origen.