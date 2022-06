En 1961, la Unión Soviética detonó la bomba del Zar. De acuerdo con algunos reportes, se trata de una de las explosiones más grandes en la historia de la humanidad con la liberación de 50 megatones, lo que equivaldría a la explosión simultánea de 3 mil 800 bombas nucleares como la de Hiroshima.

La detonación de esta bomba llegó con la ruptura del acuerdo de 1958 en el que la URSS anunciaba la suspensión de las pruebas de armas nucleares, a la cual se le sumó Estados Unidos y Reino Unido por el periodo de un año. Las tensiones, desde luego, aumentaron, sumándose al impacto de la Guerra Fría frente a un inminente conflicto por Berlín y Cuba.

Para relajar las cosas, en 1963 ambas naciones firmaron el acuerdo conocido como Limited Nuclear Test Ban Tereaty que prohibía la detonación de bombas en el espacio, agua y aire, limitando las pruebas bajo tierra y con una afectación que sólo cubriera las fronteras del país en cuestión.

El acuerdo mostró la negación de las potencias de desechar el desarrollo de las armas nucleares. Para que se den una idea de qué tan obstinados estaban en ganar la carrera atmamentista, según la ONU, la Unión Soviética detonó unas 715 bombas entre 1949 y 1990; número superado por Estados Unidos con 1,031 entre el 45 y 92 (y ojo, que este es el único país que ha utilizado las bombas directamente sobre la población civil en Hiroshima y Nagasaki).

Sin embargo, la amenaza nuclear está más viva que nunca con los constantes episodios donde el discurso ideológico promete terminarse con los avances de una nueva bomba más potente, es decir, más catastrófica.

Con esto en mente, habríamos de hacernos de manera más recurrente la pregunta: ¿cuántas armas nucleares hay en el mundo? Y no sólo, como comentamos, por la amenaza de destrucción y fatalidad; sino por la cantidad de armamento, las naciones que lo poseen (ya sin mencionar lo desproporcionado entre unos y otros) y los líderes que tienen el control en sus manos.

La lucha y el activismo por el desarme nuclear se mantiene en el último lugar de prioridades entre un montón de preocupaciones. No es reclamo. Pero hablamos de cambio climático, crisis humanitarias, de guerras inminentes, terrorismo e invasiones, hambre y falta de agua potable, pobreza, racismo y violencia. Pero nunca mencionamos la parte que no daría pie a ninguna otra: la amenaza nuclear.

¿En qué va la lucha? Para abordar el tema, tuvimos la oportunidad de platicar con Pedro Reyes, artista mexicano que en el pasado mes de mayo, presentó ZERO NUKES, una escultura de gran escala que formó parte de la exposición/proyecto titulado Amensia Atómica.

En medio del caos de Times Square, una enorme escultura blanca con la forma de la nube de hongo hacía un llamada para eliminar las armas nucleares. O mejor dicho, para que la sociedad tomara consciencia de la gravedad en el tema y se sumaran a una lucha que nos involucra a todos.

A lado de la pieza, nos encontramos con Pedro, quien nos platicó de la lucha histórica, el estado actual de las cosas, las ironías y los cinismos de alrededor.

El 12 de junio de 1982, un millón de personas se reunieron en Central Park para exigir a las autoridades el desarme nuclear y el fin de la carrera armamentista durante la Guerra Fría. Fue impresionante, y se convirtió en la manifestición sobre el tema más grande en la historia moderna.

¿Y qué lograron? Una reducción de casi 85 por ciento al pasar de 90 mil armas nucleares a 13 mil. Si bien el tema de la cantidad fue un factor importante para iniciar la conversación sobre el desarme, hemos de reconocer los otros puntos determinantes que se deben poner sobre la mesa.

El primero es que de los 195 países en todo el mundo, sólo nueve países tienen armas nucleares. De acuerdo con la Arms Control Association, actualmente hay unas 13 mil ojivas (cálculos indican que son 12 mil 705) repartidas entre Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, Pakistán, China, India, Israel, Francia y Reino Unido. ACÁ más información.

Y en segundo lugar, es que de esos nueve países, de acuerdo con datos actualizados a incios de este 2022, 10 mil armas están en manos de sólo dos potencias: Rusia y Estados Unidos.

Hace 2 años expiró el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. No se pudieron volver a reunir las Naciones Unidas por la pandemia, y fue así que los gobiernos empezaron a invertir trillones de dólares en nuevas armas atómicas.

Alfonso García Robles fue uno de los diplomáticos mexicanos más destacados del siglo XX. En 1982 recibió el premio Nobel de la Paz junto a Alva Reimer Myrdal por su trabajo en las negociaciones de desarme (nuclear y general) de las Naciones Unidas.

Paradójicamente, México ha sido un líder en el movimiento del desarme nuclear. Mucha gente no recuerda que tenemos un premio Nobel de la Paz que fue Alfonso García Robles, quien promovió el Tratado de Tlatelolco en 1967.

Como presidente de la Delegación de México ante el Comité de Desarme en Suiza, el jurista presentó el primer caso de “proscripción incondicional de las armas nucleares en tierras densamente pobladas”. García Robles tenía muy clara su meta: “detener la carrera armamentista y proceder al desarme o encarar la aniquilación”.

Curioso es notar, pues, que la región de América Latina y el Caribe, conformada en su mayoría por países en vías de desarrollo, mostró la iniciativa ideal ante una postura pacifista y a favor de la humanidad. Y es justo lo que nos comenta Pedro Reyes respecto de la ironía, quizá, de la negación de los países denominados de primer mundo para sumarse a un acuerdo que evite conflictos catastróficos.

Nosotros no podemos esperar que el cambio venga de los países que tienen las armas nucleares. Ellos van a ser los últimos en querer firmar el tratado. Ahorita está ICAN que es el International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, promoviendo el nuevo tratado por la prohibición de armas nucleares que ya ha sido firmado por 86 países.

Antier firmó Congo, ayer estaba reuniéndose con los de Burundi. Y así ves que el sur está mejor organizado y más consciente porque finalmente aquí (USA) hay un sesgo muy grande y también en Rusia. Entre Estados Unidos y Rusia está el 90 por ciento de las armas, son prácticamente lo mismo.