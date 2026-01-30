Lo que necesitas saber: De proceder contra Don Lemon, se sentaría un grave precedente en contra de la primera enmienda de Estados Unidos, la cual protege la libertad de prensa.

El periodista Don Lemon había estado en la mira del gobierno de Donald Trump desde hace tiempo. Y ya se le hizo: el expresentador de CNN está bajo custodia de las autoridades, luego de que hace unos días asistió a una protesta en contra del Servicio de Control de Inmigración (ICE).

Don Lemon en CNN / Foto: Facebook/donlemon

Estaba en Los Ángeles para cubrir los Grammy

De acuerdo con diversos medios, Lemon fue detenido por agentes federales en Los Ángeles. Hasta el momento se desconocen los cargos en su contra, aunque es sabido que el gobierno de Trump ha intentado acusarlo en repetidas ocasiones de violaciones a los derechos civiles.

Se espera que Don Lemon sea presentado este mismo día ante un juez de Los Ángeles, para conocer los delitos que se le achacan. Se encontraba en la ciudad californiana para cubrir la ceremonia de los Grammy, reporta CNN.

Don Lemon / Foto: Facebook/donlemon

“Don ha sido periodista durante 30 años y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente de lo que siempre ha hecho”, aseguró el abogado del periodista.

“La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es sacar a la luz la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder”, agregó el abogado.

Don Lemon / Foto: Facebook/donlemon

Anteriormente, la administración de Trump intentó ir contra Lemon, acusándolo de violación a los derechos civiles por asistir a una protesta contra ICE en Minneapolis el 18 de enero. Las autoridades acusaron que él incitó a la gente, pero él aclaró que sólo se encontraba en calidad de periodista.

Aunque en su momento el juez desestimó los cargos contra Lemon y otras personas que asistieron a la protesta, también animó a los fiscales a llevar el caso ante un gran jurado para exigir una acusación formal.