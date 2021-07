Presunto prestanombres de Cabeza de Vaca es detenido en EU

Parecía congelado el caso de Francisco Cabeza de Vaca, pero ayer las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que dieron con uno de los supuestos prestanombres del gobernador de Tamaulipas.

De acuerdo con Animal Político, el empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, señalado de prestar su nombre para las transas del gober Cabeza de Vaca, fue detenido por las autoridades gringas en McAllen, Texas, debido a las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero que hay en su contra.

Aunque el susodicho fue fichado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos desde 2008, será entregado a las autoridades mexicanas… no, no, no…antes de que lleguen a su mente ideas que lleven a recordar a Salvador Cienfuegos y cómo lo que para los gringos huele a delito, para las autoridades de nuestro país a veces más bien apesta a libertad… cabe aclarar que ahora parece que el asunto es diferente.

¿Ah sí?, ¿Por? Bueno, para empezar, porque la detención de Reséndez Cantú se dio a petición de las autoridades mexicanas, que son las que, precisamente, lo andaban buscando por lavado. De hecho, los federales confirmaron a Animal Político que el empresario irá directo a Almoloya de Juárez, donde un juez ya giró una orden de aprehensión en su contra. Así que, una vez que llegue a nuestro país, tendrá su audiencia inicia.

El supuesto prestanombres de Cabeza de Vaca ya lleva rato siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual ha logrado relacionarlo con una empresa socia de la ya muy marcada por las transas, Odebrecht. El asunto está así: Reséndez Cantú es accionista de la empresa Enrxiza Wind, socia de la española Acciona Energía… y ésta es la que se conecta con Odebrecht.

La conexión de Reséndez Cantú y Cabeza de Vaca se encontraría en el hecho de que, presuntamente, Odebrecht hizo negocios con el gober de Tamaulipas… y bueno, esa relación sólo es un filón de toda la investigación que la UIF entregó a la Fiscalía General de la República para que ésta llegara a acusar al mandatario tamaulipeco de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude.

Pero todo la solicitud de cuentas de todo lo anterior está parado… ya saben, por aquello del fuero con el que cuenta Cabeza de Vaca.