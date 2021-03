Captura de pantalla Detienen al activista René Romero por manifestarse contra tala de árboles en Tula, Hidalgo March 31st, 5:44am March 31st, 5:45am Sopibecario Noticias

Sólo por manifestarse pacíficamente contra la tala inmoderada de árboles en la región, el activista René Romero fue ilegalmente detenido por autoridades de Tula, Hidalg. Incluso el funcionario que le advirtió que iba a irse al MP ni siquiera sabía qué cargo fincarle en contra… aún así, el líder de Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir” fue llevado preso.

Afortunadamente, fue liberado a las pocas horas, pero que aquí consta su relato de los hechos, en el que más que pedir justicia por el atropello a sus derechos, René Romero pide que ciudadanía y autoridades ya se pongan las pilas en el cuidado del medio ambiente… ¿han notado los calorones, el pésimo aire y la falta de lluvias?, pues puede empeorar.

Foto: Facebook / Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir”

El periodista Daniel Marmolejo, difundió en sus redes sociales el momento en que las autoridades impedían la protesta de René Romero, la cual (según contó en un video el propio activista) fue llevada a cabo en la inauguración de los trabajos de ampliación y modernización de Tula Refinería, los cuales implicarían la tala de más árboles en una de las regiones más contaminadas del Estado.

“Nos oponemos a que sigan derribándose más árboles en el municipio, sobre todo en la zona urbana, en la última semana se han reportado varias talas en varios puntos”, explicó el líder de Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir”.

Foto: Facebook / Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir”

Al parecer, lo que se ve en video fue grabado después de que policías agredieran físicamente al activista, ya que éste, al ver que nadie lo acompañó en su protesta, decidió echar pintura acrílica sobre una de las lonas del evento. Después de darle su calentadita, se le “permitió” irse libremente… no obstante, cuando ya estaba a la salida del evento, René Romero fue interceptado por elementos de la policía, los cuales procedieron a llevarlo a los separos, donde permaneció ilegalmente por más de tres horas.

“Se acercó gente de la Secretaría del gobierno del Estado y me pidieron que me retirara del lugar (…) pude salir del área acordonada y fue a la vuelta, cuando estaba por retirarme, cuando oficiales en patrulla intentaron detenerme (…) Ahí me opuse, porque antes me dijeron que podía irme”, relata el activista en video publicado en la página Facebook de Red Regional de Consciencia Ambiental Queremos Vivir.

Por reclamar la tala de árboles en un acto público en Tula, el activista de la Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir” #RenéRomero fue encarado por autoridades del gobernador @omarfayad y detenido por policías estatales.

Esperamos su inmediata #Liberación. pic.twitter.com/sHEZ4WSphf — Daniel Marmolejo (@HomoExNovo) March 30, 2021

Pese a la detención ilegal y los golpes recibidos de los agentes, René Romero descarta emprender algún tipo de reclamo. . “No me siento agraviado. Más bien, quien tiene que actuar es la comunidad, para no permitir más atropellos, más decisiones unilaterales por parte de cualquier orden de gobierno que afecte a la comunidad (…) lo importante es que manifestemos nuestro descontento contra este tipo de acciones que está permitiendo el gobierno municipal.

René Romero acusa que las autoridades de Tula, Hidalgo han talado varios metros de patrimonio forestal (o sea, árboles), no sólo por los trabajos de refinería, sino de muchas otras que se desarrollan en la región. “Nosotros nos oponemos que sigan derribándose más árboles en el municipio. Sobre todo en la zona urbana, en la última semana se han registrado varias talas en diferentes puntos (…) va en contra de la protección del medio ambiente, del patrimonio ecológico (…) no tienen ninguna consideración sobre los árboles, cuando estos cumplen una función muy importante en una de las zonas más contaminadas del país: alcanzan a filtrar las partículas contaminantes, refrescan el aire y albergan fauna”.