La acusan de asesinato: Arrestan en Texas a una mujer hispana por aborto espontáneo

Como bien sabemos, las leyes en Texas son muy distintas tanto al resto de estados de EE.UU. como de otros países, pero ni eso justifica la detención contra Lizelle Herrera. Se trata de una mujer hispana que fue detenida el pasado jueves, 7 de abril. La acusan de asesinato luego de tener un aborto espontáneo… argumentan que fue “autoinducido”.

Lizelle Herrera tiene 26 años y fue arrestada por la policía del condado de Starr, ubicado muy cerca de la frontera entre Texas y México. De acuerdo con la información de la agencia internacional EFE (publicada por medios como DW), personal de un hospital denunció a la mujer tras tener el aborto espontáneo.

Rockie González, fundadora de Frontera Fund —organización destinada a facilitar el acceso al aborto en el valle del Río Grande—, dijo a la Radio Pública de Texas que Herrera tuvo un aborto espontáneo, pero luego de eso, “dio algo de información” al respecto al personal del hospital, lo que habría llevado a dicho personal a denunciarla.

De manera oficial, las autoridades de Texas detuvieron a Lizelle acusada de asesinato por haber “causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido”. Eso fue lo que se explicó en un comunicado de prensa emitido por la oficina del alguacil del ya mencionado condado.

Se difundió, además, que a Lizelle Herrera se le impuso una multa de medio millón de dólares (poco más de 10 millones de pesos mexicanos al día de hoy) tras quedar bajo arresto por asesinato.

Diversos grupos de Texas que defienden los derechos reproductivos se pronunciaron de inmediato y protestaron fuera de la cárcel donde fue encerrada, no sólo por lo grave de la acusación, también porque no quedó claro qué ley ampara la detención de la mujer hispana.

Protesters mobilized by @LaFronteraFund and South Texas for Reproductive Justice at Starr County Jail after Lizelle Herrera’s arrest. Follow @Wzrd_of_Lnlynss who is there this morning for updates. Full audio of my interview with Frontera’s Chairwoman here: https://t.co/2waLg1QPk1 pic.twitter.com/g5JnL68bZy

Ahora bien, se informa que dos días después de ser detenida, Lizelle fue liberada tras pagar la fianza que se le impuso. Asi lo dio a conocer en su cuenta de Twitter Nancy Cárdenas Peña, directora de política estatal en Texas del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva.

Cárdenas también aseguró que Lizelle no sólo recibió apoyo de distintos organismos e instituciones pro aborto para pagar la fianza, sino que ya cuenta con representación legal para lo que viene en el proceso que enfrenta.

Lizelle has been released on bond and has legal representation secured. Although we do not have to raise funds to get her out atm, I can only imagine how traumatizing this process has been for her and her family. #FreeLizelle

— Nancy Cárdenas Peña (@ncardenastx) April 9, 2022