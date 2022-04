Encuentran 5 fetos en la casa de Lauren Handy, reconocida activista antiaborto de EU

Quizá el nombre de Lauren Handy no te suene por estos rumbos de América Latina, pero se trata de una mujer que está expresamente en contra del aborto y lo demuestra cada vez que puede. Por ello resulta una noticia impactante saber que le encontraron nada menos que cinco fetos en casa.

Lauren Handy es una reconocida activista de Estados Unidos en contra del aborto. Ella, junto con otros activistas, enfrenta un proceso penal por haber bloqueado el acceso a una clínica de salud reproductiva en el 2020. Sin embargo, ahora podría sumársele otro problema con la justicia.

El pasado miércoles, 30 de marzo, la policía de Washington D.C. fue solicitada en la zona de Capitol Hill. ¿El Problema? Les informaron sobre la presencia de un posible material de “riesgo biológico” al interior de un domicilio. Y sí, se trataba de la casa de la mencionada activista antiaborto.

Al llegar y hacer una revisión en el lugar, los agentes encontraron varias hieleras portátiles, y de acuerdo con CNN, al interior de ellas estaban los 5 fetos. No está claro si Lauren estuvo presente en el momento en que sacaron los fetos de su casa, pero la policía informó que ella les comentó que esperaba una redada en su casa “tarde o temprano”.

Los fetos fueron llevados por personal de la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Washington, y contrario a lo que podría pensarse, el subjefe ejecutivo de la policía de la ciudad declaró a los medios un día después que fueron “abortados conforme a lo que marca la ley local”.

When I asked anti-abortion activist Lauren Handy what homicide detectives pulled out of her house Wednesday, she only said, “people will freak out when they hear.” @DCPoliceDept now says it found 5 fetuses. @wusa9 pic.twitter.com/9Uvm7JY9dQ

— Nathan Baca (@NathanBacaTV) March 31, 2022