Lo que necesitas saber: Charlie Kirk fue asesinado el pasado 10 de septiembre y aquellos que recuerdan y cuestionan los polémicos posicionamientos del joven activista pro Trump (y sus seguidores), han enfrentado la censura del gobierno estadounidenses.

Puesssssss… si los MAGA no estaban apurados en vestir al asesino de Charlie Kirk de un grupo anti Trump (como dijo Jimmy Kimmel, cosa que le costó la chamba), pues sí están en friega haciendo un héroe al joven activista asesinado. Ahora, ya hasta su día nacional tendrá.

De manera unánime, el senado de Estados Unidos aprobó la moción de crear el “Día Nacional de Charlie Kirk”… será oficialmente conocido como el “Día Nacional del Recuerdo de Charlie Kirk” y será conmemorado todos los 14 de octubre, fecha en la que el activista de ultraderecha nació.

Según la resolución aprobada por los legisladores, se determinó darle su día nacional a Charlie Kirk en reconocimiento a las contribuciones que hizo a la educación cívica y al servicio público.

“Su vida estuvo marcada por su fe y la idea de que, en Estados Unidos, el debate y la discusión son cruciales para el mejoramiento de nuestro país”, declaró Scott el jueves”, señaló el senador de Florida, Rick Scott.

Ya sólo falta el visto bueno de Trump

De acuerdo con ABC, ya nomás se esperaba que la Cámara de Representantes aprobara la moción de crear el día nacional en memoria del activista pro Trump… cosa que sucedió este viernes 19, pese a que decenas de demócratas no la apoyaron.

Para que el Día Nacional del Recuerdo de Charlie Kirk sea oficial, tenía que seguir este caminito: pasar por el Senado, la Cámara de Representantes y, luego, tener el visto bueno del presidente Donald Trump. Ya va para el paso tres… así que puede considerarse un hecho.