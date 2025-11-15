Lo que necesitas saber: En el 2023, dos personas más identificados como José Luis 'C' y Josue 'C' fueron detenidas por su relación con el asesinato y secuestro de Gregorio Jiménez.

La Fiscalía General de la República confirmó que Santos ‘V’, mejor conocido como ‘El Chucho’, obtuvo un auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en el asesinato y secuestro del periodista Gregorio Jiménez.

Jiménez era un periodista que trabaja para la agencia NotiSur y el diario Liberal del Sur en Coatzacoalcos. En febrero del 2014 fue secuestrado por un grupo armado y seis días después, encontraron su cuerpo sin vida.

Captura de pantalla

La Fiscalía obtiene auto de formal prisión contra ‘El Chucho’

Según la Fiscalía, agentes del Ministerio Público Federal presentaron varias pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad de ‘El Chucho’ en el asesinato de Gregorio Jiménez junto a otras personas.

“La Fiscalía General de la República obtuvo un auto de formal prisión contra Santos ‘V’, probable responsable del delito de secuestro, agravado por el homicidio de la víctima, cometido en perjuicio de un periodista en Veracruz“. Informó la FGR.

En el 2023, dos personas más identificados como José Luis ‘C’ y Josue ‘C’ fueron detenidas por su relación con el asesinato y secuestro, con lo que ahora suman tres detenidos.

La FEADLE, adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), consignó la averiguación previa correspondiente, y el Juez dictó auto de formal prisión por el delito referido.

Gregorio fue asesinado, como gran parte de los periodistas en México, por realizar su trabajo periodístico en febrero del 2014. Un grupo de personas armadas ingresó a su domicilió y frente a su familia lo secuestraron. Estuvo privado de su libertad por al menos seis días. Las autoridades encontraron su cuerpo, junto a dos personas más, en una fosa clandestina.

¿La razón del asesinato? Gregorio publicó una nota sobre las operaciones de un grupo criminal dentro de las instalaciones del bar ‘El Palmar’ en Coatzacoalcos, Veracruz.