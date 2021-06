¿Cuál es la diferencia entre el Conteo Rápido, PREP y Cómputo Distrital?

¡Ya casi! Después de más días de los que querríamos de campaña, estamos a unos días de salir a votar para renovar más de 21 mil cargos de elección popular en las elecciones intermedias de 2021.

Muchas dudas han surgido sobre este proceso electoral, que por cierto culminará en la elección más grande de la historia de México. Que si cómo se vota para no anular mi voto, que cuánto han gastado los candidatos y en qué, quiénes son los funcionarios de casilla, cuáles son los delitos electorales, pero especialmente ¿qué es el PREP y el Conteo Rápido, en qué se diferencian y cómo funcionan?

Para que no quede duda de lo que sucede con el procedimiento que realizan las autoridades electorales para contabilizar los votos y anunciar al ganador, hace unos ayeres fuimos a preguntarle directamente a Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para poder explicarlo, vamos a desmenuzar todo el proceso como una secuencia. Una vez que se cierran las casillas, los funcionarios se dedican a contar los votos, y en presencia de los representantes de partido, registran los números en las actas.

Después de eso, los primeros que se van a generar son los del Conteo Rápido.

Se trata de un mecanismo que toma una muestra muy grande de casillas -más de 8 mil casillas-, es decir más o menos un 5% del total (162 mil 248). Los datos de las actas por cada casilla se van a transmitir vía telefónica al INE y un grupo de los más destacados científicos estadísticos y actuarios que hay en México van a procesar esa muestra.

Una vez que eso ocurra, la información es entregada a las autoridades electorales, quienes de manera inmediata la hará publica. Se conocerán entonces dos grandes datos:

“El primero, la participación ciudadana. Me van a decir que la participación estuvo entre tanto y tanto por ciento —o sea hay un rango— y después, en segundo lugar, me dirán los rangos de votación de cada uno de los candidatos. Es decir, el candidato A va a tener una votación que está entre tanto y tanto; el candidato B entre tanto y tanto (…) es decir, son rangos de votación, porque se están proyectando las tendencias”, señaló Córdova.

Es muy importante señalar que se trata de los rangos de porcentaje de la votación de cada candidato, por lo que no arroja a ciencia cierta cuantos votos tuvo cada candidato. La ventaja, es que permite salir con mucha prontitud –más o menos a las 11 de la noche del 6 de junio– para darnos una idea general de los posibles resultados.

El que sí se dedica a arrojar números preliminares absolutos es el PREP.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares -PREP- es un mecanismo que va generando, poco a poco, información preliminar de los resultados. Contiene imágenes y datos de todas las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas del país.

Por lo tanto, el sistema avanza conforme se recibe la información, acta por acta, a partir de las 20 horas del 6 de junio y hasta las 20 horas del 7 de julio, es decir 24 horas.

“Cuando oigan que alguien habla de tendencias en el PREP, está mintiendo. No le hagan caso. Ya de entrada hay algo que funciona mal porque el PREP no arroja tendencias, el PREP lo que hace público son los resultados de la votación, ahí sí ya no son porcentajes, son números absolutos. Casilla por casilla, conforme vamos recibiendo en el INE esa información”, nos explicó el Consejero Presidente.