Difunden video del momento en que policías someten a José Eduardo, joven violado y torturado en Mérida

Luego de que este viernes un juez determinó no vincular a proceso a los cuatro policías detenidos por su presunta participación en los delitos contra José Eduardo Ravelo, quien fue violado y torturado en Mérida, este sábado se difundieron videos del momento en que el joven veracruzano de 23 años fue detenido y sometido.

La liberación de los cuatro policías se dio porque el juez consideró que no existían pruebas suficientes como para vincularlos por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada. Cabe mencionar que sí se comprobó la comisión del delito, es decir, José Eduardo sí fue violado y torturado, pero no hay pruebas (por ahora) de que los policías hayan sido los responsables.

El video de la detención

A través de un hilo de Twitter se compartieron una serie de videos del momento en que los policías de Mérida someten al joven. Se observa que no fueron sólo cuatro los policías que participaron en la detención de José Eduardo. Además, se aprecia la manera en que en cierto momento lo tiran al suelo, con exceso de fuerza, y la forma en que ingresó a la celda de la cárcel municipal.

José Eduardo salió de la misma al siguiente día por su propio pie.

Abro hilo con los videos de José Eduardo donde claramente se ve donde no son 4 policías. Lo someten entre varios hasta dejarlo inconsciente.#JusticiaParaJoseEduardo pic.twitter.com/newuZrS6ob — La Chiquiti boom bombita (@mistaboo_) August 14, 2021

En este se ve un policía donde con la rodilla le presiona el pecho y lo mantiene así un rato.#JusticiaParaJoseEduardo pic.twitter.com/K3ny2n6Vrg — La Chiquiti boom bombita (@mistaboo_) August 14, 2021

Al parecer entran en confusión cuando ya no despierta y la solución fue aventarlo a una celda.

Llego con pantalones y lo dejaron sin pantalones en la celda.#JusticiaParaJoseEduardo pic.twitter.com/l3LZeNYiMZ — La Chiquiti boom bombita (@mistaboo_) August 14, 2021

Ahora bien, aunque en este video se aprecia que los policías sí hicieron uso de la fuerza para someter a José Eduardo, eso no significa que sí hayan cometido los delitos contra el joven o que le causaran la muerte. El juez que decidió no vincular a proceso a los cuatro policías, analizó los datos de prueba presentados por la parte acusadora y no se ha informado si este material estaba entre ellos o no.

El caso de José Eduardo y su muerte en Mérida

La madre de José Eduardo denunció el caso llevando el atáud donde supuestamente estaba los restos del joven hasta el Palacio de Gobierno de Yucatán para exigir justicia. Ahí contó que su hijo habría sido violado y torturado por cuatro policías que lo detuvieron “por parecer sospechoso”.

Sin embargo, Renán Barrera, alcalde de Mérida, aseguró que eso no fue así. Indicó que José Eduardo fue detenido por “alterar el orden público”, pues otro video revela que arrojó una piedra contra un taxista, además de que presuntamente se encontraba en estado de intoxicación por consumo de drogas.

Fiscalía de Yucatán apelará la liberación de los policías

Es importante recordar que este caso todavía no está cerrado. La Fiscalía de Yucatán informó luego de que se liberara a los policías detenidos, que apelará la resolución.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) presentará un recurso de apelación, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tras la resolución de no vinculación de los cuatro imputados, relacionados con el deceso del joven veracruzano J. E. R. E., luego de los hechos ocurridos en esta capital, por lo que el proceso sigue abierto y esta dependencia proseguirá con la indagatoria hasta el total esclarecimiento de los hechos”.

“La Fiscalía acreditó debidamente los argumentos para la vinculación, tras la aportación de datos y elementos de prueba necesarios para vincular a proceso a los cuatro imputados, por lo que continuará con la investigación del caso hasta su esclarecimiento”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Foto destacada: @abneraragont vía Twitter