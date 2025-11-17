Lo que necesitas saber: Van desde izar la bandera el Día de la 4T o la creación del, ¿Día Nacional de los presidentes? Cuando, en cambio, existen propuestas más apremiantes.

A propósito del megapuente circunstancial que diputadas y diputados se tomaron por la conmemoración de la Revolución Mexicana, por acá decidimos echarle un ojo a las iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados.

Van desde las muy necesarias e importantes, otras polémicas, unas más curiosas y otras un poco bobas u obvias.

5 iniciativas bobas o curiosas de la Cámara de Diputados

Del 8 de enero al 12 de noviembre de 2025 se han presentado dos mil 545 iniciativas en la Cámara de Diputados.

La mayoría han sido de Morena, partido que ha presentado 840 propuestas seguido por el PAN con 452, el Partido Verde con 366, Movimiento Ciudadano con 300, el PRI con 287 y el PT con 189.

El Poder Ejecutivo o la presidenta Claudia Sheinbaum también presentó 25 iniciativas.

Día de los presidentes

Arrancamos la lista con la propuesta del diputado de Morena Francisco Javier Sánchez para declarar el 10 de octubre como el día Nacional de las y los presidentes de México.

La fecha coincide con la toma de protesta de Guadalupe Victoria como primer presidente de México (10 de octubre de 1824), aunque no aplicaría como día de descanso oficial.

Día de la 4T

Ok, como tal no es una declaratoria del Día de la Cuarta Transformación, pero casi casi.

Se trata de la iniciativa para cambiar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Foto: sil.gobernacion.gob.mx.

Aquí la idea es agregarle al artículo 18 el izamiento de la bandera el 1° de octubre —día de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México— por el, ¿día de la 4T?

La diputada de Morena Jesica Saiden presentó esta iniciativa —que está pendiente en comisión— el 21 de octubre de 2025. Acá la pueden checar.

Adiós al fuero

Esta iniciativa relacionada con el fuero de diputados, diputadas, presidenta, gobernadores, gobernadoras, senadoras y senadores chance entra en la categoría de lo inusual o curioso. ¿La razón?

Pide regular el fuero político e invalidarlo para los cargos ya mencionados. Esto daría luz verde para que los funcionarios sean juzgados por traición a la patria, corrupción, delitos electorales o cualquier otro por el que cualquier persona podría ser juzgada.

Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena presentó esta iniciativa el 26 de marzo del 2025.

Aprender mediante la felicidad

Otra iniciativa que cae en la categoría de curiosidades y tal vez más de uno la considere interesante.

Se trata de la propuesta para reformar (cambiar) la Ley General de Educación para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje educativo a través de la felicidad.

Es decir, el gobierno tendría que usar la felicidad como una medio para fortalecer la enseñanza.

En general, la iniciativa del diputado de Morena Juan Antonio González señala que la educación se debe impartir desde un enfoque humanista mediante un estado de bienestar como es la felicidad —eso se traduciría en fortalecer todo un sistema integral educativo mexa. Acá pueden checar la iniciativa presentada el 26 de marzo del 2025.

Regulación de las faltas de diputados

Y cerramos con una propuesta más que obvia, presentada después del oso que se aventaron los diputados y las diputadas después de sólo uno de ellos se presentó a una sesión sobre la Ley General de Extorsión.

Se trata de la iniciativa que cambia los artículos 289 y 292 del propio Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de sesiones presenciales.

Y palabras más palabras menos, la diputada del PT (Partido del Trabajo) Martha Araceli Cruz propone llevar a cabo las sesiones en comisiones o en el Pleno de manera presencial siempre y cuando se trate de casos extraordinarios, nada de que tiro por viaje los diputados se conecten a la distancia para sesionar.

¿Ustedes cómo ven esta lista de peculiares iniciativas en la Cámara de Diputados en 2025?

Si quieren revisar las iniciativas en la Cámara de Diputados, aquí les dejamos también el enlace.